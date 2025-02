Da piazza Mazzini fino a Sforzacosta. Omaggi agli oltre 150 pensieri d’amore

Sono stati assegnati gli omaggi che i negozianti dell’Acm hanno destinato ai clienti che hanno scritto le loro frasi per l’iniziativa "Baci a Macerata", in occasione del San Valentino 2025. Gli omaggi, particolarmente generosi, sono stati messi a disposizione dai commercianti delle varie zone della città, da Corso Cavour a Sforzacosta, da Corso Cairoli al centro e piazza Mazzini, fino a Santa Croce. L’iniziativa, che richiedeva di scrivere una frase dal cuore, è stata notevolmente partecipata, fino a raggiungere più di 150 pensieri d’amore. Gli omaggi vanno da un massaggio corpo a un buono per un pacchetto alimentare, a sconti e bonus fino a composizioni floreali, buoni spesa, profumi e tanto altro. Ora l’Acm invita clienti e negozianti a rendere la città totalmente gialla in occasione della festa della donna l’otto marzo.