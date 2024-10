"Da Piscitelli una vendetta politica"

PORTO RECANATI

"Quello che ha fatto Piscitelli è stata una vendetta politica, peccato che non gli sia riuscita. Ma ho a cuore la protezione civile e continuerò a svolgere questo ruolo. D’altronde i risultati del mio operato si sono visti durante l’alluvione, perché il gruppo comunale è stato attivo h24 per quattro giorni e noi volontari siamo un squadra affiatata".

Rompe il suo lungo silenzio Lucio Di Salvo, coordinatore del gruppo comunale di protezione civile a Porto Recanati, dopo le polemiche che lo avevano toccato da vicino. Ad agosto, infatti, era stata approvata in consiglio comunale una modifica al regolamento della protezione civile, con un emendamento proposto da Salvatore Piscitelli (capogruppo di "Civici per Porto Recanati"). In pratica, si stabiliva che solo fino ai 75 anni di età fosse possibile ricoprire ruoli operativi all’interno della Protezione civile comunale. Ed era scattato il guaio, perché Di Salvo aveva compiuto 75 anni proprio il mese precedente. Alla fine il sindaco Andrea Michelini, dopo essersi confrontato con i vertici della protezione civile regionale, aveva deciso di confermare Di Salvo come coordinatore. Ma qualcuno aveva anche parlato di "dispetto politico", dato che alle elezioni del 2021 Di Salvo si era messo in lista con "Centrodestra Unito", la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Rosalba Ubaldi.

Però, ora, ecco il suo contrattacco. "La verità è questa: a fine agosto Piscitelli mi aveva proposto di passare nella sua coalizione, essendo stato per anni un tesserato di Forza Italia come lui – spiega Di Salvo – . Tuttavia avevo detto di no, in quanto mi ero candidato con la lista di Ubaldi, che non ha vinto le elezioni solo perché Piscitelli aveva spaccato in due la destra, presentando la sua candidatura a sindaco. Perciò, lui ha fatto votare quell’emendamento per farmi fuori, ma gli è andata male".

Di Salvo entra poi nei dettagli della vicenda. "Il regolamento regionale della protezione civile dice che chiunque può essere volontario sino agli 80 anni – precisa –. In teoria non devo svolgere ruoli operativi, ma ciò non toglie che posso andare sul posto e coordinare i volontari sugli interventi da fare. Adesso, la giunta sta valutando di modificare nuovamente il regolamento per riportare il limite d’età a 80 anni per i ruoli operativi. Sottolineo che sto in protezione civile solamente per servire la comunità e dare qualcosa a Porto Recanati. E il nostro gruppo comunale funziona ed è una grande famiglia".

Giorgio Giannaccini