Da Popsophia a Miss Italia: "Civitanova si accende"

Addio a Vita Vita, dopo ventuno anni la rassegna di arte vivente esce dalla programmazione estiva di Civitanova. Il festival non c’è nel programma degli eventi di luglio e agosto ufficializzato dal Comune e dai Teatri di Civitanova che invece confermano Popsophia e Miss Italia, oltre alla stagione dei concerti che dal Varco (interessato da lavori di restyling) si trasferisce al porto.

Alle rassegne come Popsophia (dal 3 al 6 luglio), Civitanova Danza (iniziata il 27 giugno e fino al 30 luglio), il cinema dello Spazio Aperto Cecchetti (da domani e per tutto luglio), Tabula Rasa (dal 4 al 6 luglio) e Ri-Suona la Piazza con il concerto de La Rappresentante di Lista (in piazza XX Settembre il 7 agosto), si aggiungono la XXII Festa della Bandiera Blu (13 luglio), le celebrazioni per il patrono San Marone con la processione a mare (16 agosto), concerti della Città Alta fra cui il San Marone Show con Andrea Perroni (18 agosto), gli spettacoli pirotecnici di Ferragosto e del Santo Patrono, le rassegne dei Concerti nel Chiostro (4, 9 e 12 agosto), Civitanova Classica (25 agosto) e le favole per bambini di Marameo (10, 17 e 24 luglio).

Tra le nuove proposte il Nova Festival dell’Associazione Centriamo dedicato alle sperimentazioni della danza, i Concerti nell’area portuale (17, 31 luglio e 21 agosto) con i Dirotta su Cuba (21 agosto), e prima edizione di Onda d’Arte-La notte civitanovese dell’arte vivente (30 agosto) che vuol richiamare tema e contenuti di quella che fu Vita Vita portando in diverse performance.

Confermati il Vertical Summer Tour con Radio Deejay (26 e 27 luglio), il Civitanova Solidarity Sound (23 luglio), il concerto pro Ant di Civitanova all’Opera (20 luglio), la finale regionale Miss Marche 2025 (il 28 agosto), poi appuntamento con la Magia Disney presentata dal Corpo Bandistico di Civitanova (16 luglio), Danzando in piazza sotto le stelle (1 agosto), Musicando Brodway XXII Concerto d’Estate a cura del Coro Polifonico Jubilate (3 agosto) e Ridens Festival (19 e 20 luglio).

Per lo sport, in agenda la regata Civitanova-Sebenico, il King & Queen Beach Volley Tour, Sport Live e una rassegna dedicata allo Yoga, mentre Civitanova Alta sarà teatro delle mostre curate dal Museo Magma e da Carta Canta, così come per la Pinacoteca Moretti. "Un programma pensato per tutti i gusti e per tutte le età". dice la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni. Per il sindaco Fabrizio Ciarapica, "anche quest’anno eventi che sapranno soddisfare tutti i gusti: dal teatro alla musica, dalle feste alle attività per famiglie".