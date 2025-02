Da Porta San Pietro alla palestra. A breve la partenza dei cantieri

"Terminato l’iter di approvazione dei progetti e trasmessi i decreti dell’Ufficio speciale ricostruzione, arrivano le aggiudicazioni dei lavori di recupero per il nostro centro storico, e quindi partenza a breve dei cantieri". Ad annunciarlo è il sindaco Giuliana Giampaoli, che ha fatto il punto sui diversi lavori di restauro, prossimi alla partenza come Porta San Pietro, la quale sarà interessata da un’opera di ripristino funzionale per un importo di 29.060 euro che durerà 60 giorni, mentre 97.671 euro saranno impiegati per la riqualificazione della palestra di judo in via Santa Chiara la quale sarà interessata dal cantiere per 90 giorni. Infine è pronto al restyling anche il porticato storico dell’ingresso del cimitero comunale, un intervento da 75.600 euro per 72 giorni di lavoro. "A giorni si aggiungerà l’aggiudicazione per Porta Romana – ha aggiunto il primo cittadino –. Tanti i lavori e, sappiamo bene, anche tanti disagi, ma siamo certi sia un prezzo che paghiamo tutti volentieri per cambiare finalmente il volto del centro storico e della città". Proprio per la storica Porta Romana, infatti, nei giorni scorsi l’Usr aveva approvato il progetto di restauro da 150mila euro che tra gli interventi prevederà il consolidamento della muratura, l’inserimento di una catena in acciaio in corrispondenza dell’arco interno a via Mazzini ed il rifacimento della copertura. Un’ulteriore opera di riqualificazione che si aggiungerà a quelle già in corso a Palazzo Persichetti e nella chiesa di San Francesco.

Diego Pierluigi