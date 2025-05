Da Porto Recanati al Conclave: "L’elezione del Papa, indimenticabile"

Padre Bruno Silvestrini, portorecanatese, custode del Sacrario Apostolico, ha vissuto l’attesa del Conclave e l’annuncio dell’elezione del nuovo pontefice. Rivestendo il prestigioso ruolo, il religioso di Porto Recanati, figura scelta all’interno dell’Ordine di Sant’Agostino, è da tempo a stretto contatto con tutto quanto concerne gli oggetti liturgici riservati al Papa. E attraverso una commovente lettera, padre Bruno Silvestrini ha raccontato le emozioni vissute in quei momenti. "Desidero condividere un momento di grazia che mi è stato concesso di vivere ieri pomeriggio, alla fine di un cammino di fede e di fraternità che oggi si tinge di una luce inattesa e solenne – ha raccontato padre Silvestrini –. Nel cuore della chiesa, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico, attendevo insieme con altri il risultato delle due votazioni decisive del conclave. Pur avendo udito sussurri che indicavano il cardinal Robert Francis Prevost come possibile eletto, ero convinto che la scelta sarebbe ricaduta sul cardinale Parolin. Poi accadde qualcosa di inatteso: un cardinale italiano, uscendo per un breve istante dalla Cappella Sistina, mi si avvicinò e sussurrò soltanto: "Auguri", Alla mia domanda stupita – "Perché?" – non rispose, rientrando subito. In quel momento, un pensiero attraversò il mio cuore con forza: Padre Prevost stava per diventare Papa. Dalla cappella Sistina, il primo segnale: un applauso discreto, quasi trattenuto. Poi, pochi minuti dopo, un fragoroso, caldo, prolungato applauso. Il nuovo Pontefice aveva accettato: un momento indimenticabile. Poco dopo giunse la conferma ufficiale: Padre Robert Francis Prevost era stato eletto Papa. Il nostro confratello, con cui avevo condiviso gli anni della formazione a Roma, al Collegio Internazionale Santa Monica – lui nel diritto canonico, io nella liturgia – saliva ora al soglio di Pietro col nome di Leone XIV. Durante il rito dell’obbedienza mi fu chiesto di mettermi in fila per salutare il nuovo Papa. Portava la mozzetta rossa, la croce dono del nostro Ordine (contenente reliquie dei santi agostiniani) e una cotta che avevo donato io stesso. L’archivio pontificio, infatti, era sprovvisto di cotte di taglia più piccola, e così offrì la mia, ricevuta tempo fa in dono da cari amici. Al mio turno, mi inginocchiai davanti a Leone XIV e gli chiesi se potevo abbracciarlo. "Certo", mi rispose con semplicità. Voglio concludere con un ricordo: prima della cena a Santa Marta, Leone XIV entrò nel piccolo refettorio dei cerimonieri. con uno sguardo grato e parole commosse, ringraziò ciascuno di noi per il servizio svolto nei giorni del conclave. Un gesto che dice tutto della sua umanità e del suo stile".