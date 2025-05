"Da qui è partito il nostro successo"

"Riaprire lo spazio da cui è partito il successo di Simonelli Group è una grande soddisfazione, un segnale importante". Sono state le parole del presidente Nando Ottavi, ieri pomeriggio, alla riapertura dello storico stabilimento produttivo a Belforte del Chienti. Una cerimonia in grande stile ha salutato il momento.

"È ancora vivo in me il ricordo di quando, mezzo secolo fa, inaugurammo questa nostra prima sede a Belforte – ha proseguito –. Allora eravamo una piccola realtà, mentre oggi siamo un’azienda leader mondiale nella produzione di macchine per caffè, presente in 130 paesi. Ma non è cambiato il nostro attaccamento al territorio. Nel 1971, morto il fondatore e titolare Orlando Simonelli, alcuni di noi già suoi dipendenti decisero di non far morire la ditta costituendo una società; c’era bisogno di maggiori spazi per la produzione. A Tolentino mancavano e trovammo il terreno di cui avevamo bisogno qui a Belforte, dove nel 1974-75 fu costruito questo stabilimento. Con me c’erano due soci, che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto, Graziano Boldrini e Sandro Feliziani, i cui eredi continuano a dare vita alla società. Vent’anni fa, nel 2005, diventata troppo stretta la sede originaria, abbiamo inaugurato il nuovo stabilimento sempre a Belforte, in via Emilio Betti, nella zona industriale a confine con Tolentino. Lì nel 2017 si è aggiunto il centro direzionale, scelta quanto mai propizia poiché il terremoto 2016 aveva reso inagibile questa struttura. Cinque anni più tardi in via Carlo Urbani è stato realizzato il centro logistico, al quale è stato annesso due anni fa il Campus Simonelli, una struttura destinata alla formazione tecnica, ma anche a spazi per iniziative a favore del territorio. Oggi la riapertura di questa sede di via Madonna D’Antegiano, oltre che un’operazione di recupero di edilizia industriale e radicamento sul territorio, rappresenta un’altra accelerazione in grado di dare forza a tutto il sistema Simonelli Group, ampliando la potenzialità produttiva".

"Qui realizzeremo infatti tre linee produttive con due nuovi marchi – è intervenuto il ceo Marco Feliziani –: per caffè filtro (americano), gruppo di alta gamma per case e piccoli coffee shop e macchine superautomatiche. Con le prime due partiamo da giugno-luglio, con la terza da inizio 2026. Questo significa più lavoro nel territorio e nuove assunzioni: già quest’anno abbiamo assunto una decina di persone tra uffici, commerciale e marketing, altrettante ne saranno assunte alla luce di questa riapertura, in particolare sul fronte produzione. Riaprire questo spazio dove tutto è iniziato è un’emozione". "Abbiamo perseguito gli obiettivi anche grazie ai dipendenti – ha ribadito Ottavi –. E grazie a fedeli collaboratori, che ieri sono stati premiati: Tommaso Bresciani, il primo cliente estero con cui Simonelli ha aperto la prima filiale negli Stati Uniti, e il designer Carlo Viglino, che da mezzo secolo dà forma allo stile Simonelli, a partire dalla iconica ISX".

La holding ha un fatturato di 185-190 milioni di euro. Tante le autorità presenti ieri alla cerimonia, come il prefetto Isabella Fusiello, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il sindaco Alessio Vita e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Riapre un luogo della storia – ha detto il governatore –, della nostra identità produttiva. Un orgoglio nazionale".

Tra gli ospiti d’eccezione invitati per la riapertura l’economista svizzero Stéphane Garelli, per 13 anni direttore del World Economic Forum.

Lucia Gentili