Da Raphael Gualazzi a Marina Rei. Ecco il Festival dell’Appennino 2024

Ussita, Pieve Torina ed Esanatoglia saranno tra le tappe del “Festival dell’Appennino, inclusivo di natura“. Il programma è stato presentato ieri a Roma, alla Sala della Crociera del Ministero della Cultura dal commissario straordinario Guido Castelli. Ventitré gli appuntamenti in tutto, distribuiti fra ventidue Comuni, da questa domenica al 31 agosto.

Tra gli ospiti, Massimiliano Ossini, Marina Rei, Raphael Gualazzi, David Riondino, Ghemon, Alexandra Filotei, La Compagnia dei Folli, Chiara Galiazzo, per un’estate fatta di concerti, spettacoli ed escursioni. Queste saranno accessibili anche ai più fragili grazie all’ausilio della Joelette (carrozzina fuoristrada monoruota), messa a disposizione dal Bim Tronto, che consente la partecipazione attiva di persone con disabilità o mobilità ridotta. Questa edizione, la quindicesima, sarà caratterizzata da un’“espansione“: per la prima volta, infatti, oltre alle Marche, il Festival coinvolgerà anche l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria.

"L’obiettivo resta però invariato: dare vita a un evento dedicato al benessere, sostenibile ed esperienziale – precisa la struttura commissariale –, per una manifestazione a vocazione turistica e culturale". Zoomando nella provincia di Macerata, domenica 9 giugno Ussita si accende con la Mabò Band e Paola Giorgi con Cesare Catà; sabato 13 luglio invece sarà la volta di Pieve Torina con Piceno Brass, Claudia Quartarulli e la Compagnia dei Folli. Sabato 10 agosto a Esanatoglia arriva la Compagnia Nando e Maila per una meta inclusiva per tutti.

"Dal Piceno, quest’anno la manifestazione si estende a tutti i territori colpiti dal sisma del 2016, a conferma del fatto che l’Appennino centrale è un’unica, grande, comunità formata dalla storia e dalle tradizioni di tanti borghi. La parola chiave è valorizzazione", ha commentato il commissario Castelli.

"Si è compresa sin da subito – è intervenuto l’assessore regionale Andrea Maria Antonini – l’opportunità di investire sul binomio turismo sostenibile ed eventi culturali, in una logica che mettesse al centro gli abitanti di queste comunità, incentivandoli a partecipare alla creazione delle attività con il fine ultimo di rendere i cittadini più consapevoli delle potenzialità di questi luoghi. Mi auguro che anche attraverso questo Festival potremo contribuire a farli conoscere di più e meglio". La partecipazione alle iniziative è gratuita, ma sarà necessario effettuare la prenotazione online su www.festivaldellappennino.it