Da ristorante a disco senza permesso: multato

di Lorena Cellini

Ristorante-chalet di Civitanova trasformato in discoteca ma privo della licenza di pubblico spettacolo e anche dell’agibilità. Blitz della polizia municipale in uno stabilimento balneare situato all’estremità sud del lungomare Piermanni. I gestori sono stati sanzionati e, oltre alla multa, è scattata anche la sospensione dell’attività ed è in corso di formalizzazione una denuncia da inviare alla Procura. L’indagine è partita da una segnalazione di feste che si tenevano all’interno del locale, inoltrata ai vigili urbani dall’assessore al Commercio, Francesco Caldaroni, e dopo il sopralluogo effettuato sabato scorso sono arrivate le conferme: all’interno dello chalet si ballava e si svolgevano eventi serali, tra l’altro, ampiamente pubblicizzati sui social come Facebook e Instagram, canali dai quali gli inquirenti hanno attinto parecchie informazioni per poi dispiegare il controllo. Al momento in cui gli agenti sono entrati nel locale hanno trovato circa 260 ragazzi all’interno che stavano ballando, il dj che programmava la musica, il quadro della consolle. Insomma, tutto il necessario per una serata-disco per la quale i gestori dello chalet non avevano però alcuna l’autorizzazione. Da parte loro era stata presentata in estate una richiesta per svolgere serate di pubblico spettacolo che però era scaduta a dicembre e da allora hanno confutato ad operare, ma in regime abusivo. L’operazione della polizia municipale è motivo di soddisfazione per la comandante del Corpo, Daniela Cammertoni (nella foto), che spiega come funzionava la partecipazione alle feste: "lo stabilimento balneare non ha la licenza di pubblico spettacolo. Per entrare bastava comunicare il nome e il personale provvedeva a stampare un biglietto che, oltre all’ingresso, dava diritto alla consumazione. Quanto siamo entrati c’erano più di 250 ragazzi che ballavano sulla musica di un dj. Il locale era stato sgomberato dai tavoli e dalle sedie ed erano state allestite luci da discoteca. In tutto questo voglio sottolineare che è molto importante la questione sicurezza, un aspetto rilevante che deve sempre accompagnare il divertimento".