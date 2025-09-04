Da Roma fino a Civitanova. Mondo della comunicazione in lutto per Claudia Baiocco

Addio a Claudia Baiocco, dipendente del Comune di Civitanova. Lavorava nello staff comunicazione del sindaco e da qualche anno combatteva contro una brutta malattia. Lo ha fatto con tenacia, con la speranza e anche con il sorriso, perfino nei momenti più difficili, prima di arrendersi, a 58 anni.

Conosceva il mestiere di addetta stampa e comunicatrice e le sue capacità l’avevano portata pure a ricoprire incarichi di collaborazione presso il Ministero dello Sviluppo economico, al fianco dell’allora Ministro Scajola. È stata inoltre consulente per l’ex presidente della Provincia di Macerata, Franco Capponi poi, nel 2019, l’incarico a Civitanova, nell’ufficio comunicazione del sindaco Fabrizio Ciarapica, di cui ha principalmente curato eventi e discorsi istituzionali.

Molto presente a Palazzo, soprattutto nel corso del primo mandato, poi i problemi di salute l’hanno costretta ad allontanarsi della prima linea, fino al peggioramento delle sue condizioni e al ricovero nella clinica di Villa dei Pini, dove si è spenta l’altra notte. Era originaria di Potenza Picena (Montecanepino) e al suo territorio, così come alla sua famiglia, è stata sempre molto legata. Il funerale si terrà nella chiesa della Collegiata, a Potenza Picena, questo pomeriggio alle 16.