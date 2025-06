Da San Pio in bici per l’amico Morgan

Da Civitanova a San Giovanni Rotondo in bicicletta per realizzare il sogno di un amico che non c’è più. È quanto hanno messo in atto i due civitanovesi Mario Mosca e Stefano Braconi, due amanti della bicicletta tesserati con il Bike team "Monti azzurri" di Caldarola. Andare in bici da Padre Pio era il sogno dell’amico Morgan Delle Monache, scomparso 5 anni fa. Così, Mosca e Braconi si sono organizzati per esaudire quel suo desiderio. Alcuni giorni fa, i due hanno percorso l’intero tragitto, oltre 300 chilometri, pedalando sulla costa adriatica fino al santuario di San Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo. Qui hanno anche lasciato un cimelio in onore di Morgan, un "amico che con la sua presenza e il suo saper esserci manca a tutto il Team Monti Azzurri e in particolare ai suoi amici biker di Civitanova". Il viaggio è stato affrontato con grande serenità ed è durato tre giorni. Poi, il ritorno in treno da San Severo a Civitanova. Un’esperienza sicuramente unica per i due biker, ma anche un bel gesto nel ricordo di un compagno di tante avventure sulle due ruote a pedali.