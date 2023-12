Da San Severino a Porto Recanati. Serata di festa

Musica, animazione e feste in piazza. Nel Maceratese le proposte non mancano per salutare il 2023 e dare l’avvio nel migliore dei modi al 2024. A San Severino la regia di FabbricaEventi.com firma una nuova produzione che sarà presentata da Marco Moscatelli: il "Capodanno in piazza" e vedrà, dalle 22.30, musica con i classici pezzi riempipista degli Spaghetti a Detroit e, a seguire, dance anni Settanta, Ottanta e Novanta. A mezzanotte fuochi d’artificio sul palco con brindisi bene augurante. Subito dopo la musica di dj Patrick, direttamente dal programma "Tutto esaurito" di Radio 105. In consolle fino all’alba anche Ricky dj. A Recanati, dopo il successo dello scorso anno, verrà riproposto in piazza Leopardi lo show di Capodanno che, dalle 23, proporrà un concentrato di pura energia, effetti speciali, personaggi, gadget, dj set, live performer, animazione, frontman. Immancabili a mezzanotte il brindisi e i panettoni per festeggiare l’arrivo del 2024. Un momento anche per chi trascorrerebbe la notte di Capodanno da solo e avrà l’occasione di vivere la festa in socialità. A Porto Recanati, invece, si festeggia in piazza Brancondi con Ti Porto... Capodanno’, dalle 23 fino alle 2. "Finalmente ritorna una festa che sarà di comunità, da passare tutti assieme – spiega l’assessore comunale Stefania Stimilli –. Avremo un dj, un vocalist e delle ballerine, che cureranno l’animazione per tutta la serata. Non mancheranno i festeggiamenti e i brindisi perché offriremo a tutti i presenti spumante e panettone".

re. ma.