Da Santa Maria di Leuca a Milano. Davide e Nico: missione compiuta

Missione compiuta per Davide Mengoni di Tolentino e Nico Ralli di Arezzo. Lunedì sera i due ventenni, protagonisti della traversata da Santa Maria di Leuca (Puglia) a Milano, sono giunti a destinazione. Oltre mille chilometri a piedi, 1.080 per la precisione in 41 giorni di camminata effettivi (o 58 giorni includendo anche imprevisti vari), alla scoperta delle bellezze del Paese e, perché no, anche di se stessi e dei propri limiti. Diventati grandi amici in poco tempo frequentando Scienze Motorie all’università di Perugia, durante la loro impresa hanno dato vita a una sorta di diario di bordo su TikTok e su Instagram sotto il nome di "Tipi_atipici". Erano partiti all’arrembaggio lo scorso 3 settembre dal tacco dello stivale. "Lì, al momento – dice Davide raccontando l’arrivo davanti al Duomo –, abbiamo pensato "finalmente ce l’abbiamo fatta". È sempre bello raggiungere un obiettivo. Tra le nostre ambizioni c’è di sicuro quella di rifare altre esperienze "pazze" tipo questa, e magari avere di conseguenza anche un po’ di notorietà. Scherzando, stavamo dicendo di poter andare a Pechino Express o qualche altro programma televisivo, esperienze che secondo noi sarebbero uniche. Ma al di là di questo, il cammino fino a Milano sicuramente ci ha aiutato molto ad apprezzare di più le piccole comodità che viviamo ogni giorno senza neanche rendercene conto".

L’inizio dell’avventura era stato caratterizzato da qualche imprevisto (come brutta infiammazione al tendine per il tolentinate) che però non li aveva fatti desistere. Poi c’è stato un breve stop per cause di forze maggiore, ovvero la festa per le nozze d’oro dei nonni, Giuseppe e Manuela (anche loro tolentinati) a Torre di Palme (Fermo). E l’arrivo a Milano ha rispettato la tabella di marcia, attraversando Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna fino alla Lombardia. Un’esperienza di crescita, un viaggio di formazione, portando nello zaino solo l’essenziale.