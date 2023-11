Da Sefro al resto del mondo. Il territorio in sette tracce

Un album, "Anello del Monte d’Aria", che racconta il territorio. E in cui il restaurato organo di Sefro la fa da padrone. Si tratta del progetto musicale di due giovani di Fiuminata, il 25enne Matteo Stella (sound artist, tecnico del suono a Roma) e il 26enne Matteo Paggi (musicista, attualmente vive a Rotterdam e porta con il trombone il suo jazz moderno in tutta Europa, in particolare Italia e Olanda). L’idea è partita dal primo. Leggendo un articolo online sul restauro dell’organo di Sefro, era rimasto colpito da una frase: "La musica che piace ai nostri vecchi, ma che piacerebbe anche ai nostri giovani se solo qualcuno gliela facesse ascoltare". Così Stella dice al padre, professore, musicista e fonico (da cui Matteo ha ereditato la stessa passione) di fare qualcosa. E nel 2022, tornato alla carica, riesce a rielaborare la registrazione del suono di questo strumento ad aria (risalente al 1790) a casa. E decide di coinvolgere nel progetto l’amico d’infanzia Paggi, che suona uno strumento che ha bisogno di fiato. Due vite parallele. Stella, che ha studiato al Saint Louis di Roma e ha uno spazio alla Noods Radio di Bristol (Regno Unito) per diffondere la propria italianità nella musica elettronica, ambient sperimentale. E Paggi, che nel 2022 ha vinto il premio della critica e il premio del pubblico "Massimo Urbani" e che tra i suoi progetti attivi vanta un quintetto con icone jazz "Enrico Rava the Fearless Five". I due si ritrovano nel segno delle proprie radici, per promuovere - attraverso la musica - la terra da dove provengono. L’album esce questa settimana sulla piattaforma digitale Bandcamp e vinile. Le prime due date del lancio sono a Berlino. "Su trecento dischi – spiega Stella – un centinaio è per l’estero, come America e Giappone. Proprio per diffondere il valore dei nostri territori. Sette le tracce; nell’introduzione, la voce della nonna di un amico, nonna Marisa, e di un altro compaesano, Romeo, che raccontano i tempi che furono. Nel finale, l’outro, Romeo Isidori torna con le note dell’organetto, per un saltarello". "La fossa dei mostri" (sotto il sentiero de li Vurgacci), "Valle Scurosa" (Sefro) e "Santa Maria Assunta" (chiesa di Sefro) sono alcuni dei titoli dei brani, che raccontano appunto l’Alta Valle del Potenza".

Lucia Gentili