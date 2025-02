"Da sempre distante dalla politica contro le persone"

"Civico 22 fa l’opposizione dell’amministrazione Sclavi o del centrodestra? Perché tira sempre in ballo noi? Sono da sempre distante a questo modo di fare politica, contro le persone e non a favore della città". La consigliera Silvia Luconi si sofferma su alcuni aspetti. "In questi due anni e mezzo di minoranza – spiega - ho cercato di dimostrare la mia idea di Tolentino. Se si tratta di plaudire alla scuola Don Bosco in centro e al trasferimento delle medie agli ex licei, siamo fieri di non condividere idee così stantie e scarsamente lungimiranti. L’esempio degli scorsi allagamenti ai locali dell’ex orfanotrofio dimostra l’irresponsabilità dell’amministrazione. Lo spostamento delle dieci classi del Classico? Fieri di essere sempre stati contro a voler incastrare 100 alunni tra 50 cantieri e vie chiuse al traffico".