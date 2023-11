Da Solfrizzi ad Ale & Franz. Il cartellone del teatro Verdi

Su il sipario, al teatro Verdi di Pollenza per la stagione teatrale 202324. "In scena emozioni, storie che guardano al presente e mirano al futuro, ma anche musica, divertimento e tante risate – assicura il Comune –, per un cartellone che ha l’intenzione di soddisfare i gusti della più ampia varietà di spettatori, proponendo sia gli appuntamenti con le associazioni e le compagnie teatrali locali, che le rassegne di prosa e teatro per ragazzi, rispettivamente in collaborazione con l’Amat e con Lagrù". Tra i protagonisti, Ale & Franz, Amanda Sandrelli ed Emilio Solfrizzi.

Si parte sabato 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, alle 21.15, con lo spettacolo di teatro sociale "Siediti", a cura dell’associazione culturale Massimo Romagnoli di Pollenza, per la regia di Sarah Salvucci, liberamente tratto da "Polvere" di Saverio la Ruina. Il 3 dicembre alle 21.15 e il 4 alle 17.30 inizia la rassegna "Celebriamo il dialetto" con "Quanno c’è la salute!" di Aldo Pisani per la regia di Rosita Illuminati, presentato dall’oratorio Cardinale Cento di Pollenza. L’8 dicembre, alle 18.30, dopo l’accensione dell’albero, consueto concerto di Natale del corpo bandistico "Verdi" di Pollenza. Il 9 alle 21.15 serata finale del concorso internazionale "Poesia di Strada" targato Licenze poetiche. Il 15 dicembre, 21.15, la Compagnia Instabile di Cantagallo presenta "Varietà che passione!", organizzato dall’Aido per la rassegna "I Donattori"; il 16 quinta edizione di "Mani amiche", a cura della Soms, dedicata ai concittadini meritevoli. Inaugura la collaborazione con l’associazione Lagrù di Fermo lo spettacolo di burattini "Mengone e i doni di Babbo Natale" del 26 dicembre alle 17.30; il 14 gennaio sarà la volta de "Il gatto e la volpe". La stagione di prosa decolla il 17 gennaio alle 21.15 con la commedia "La ciliegina sulla torta": in scena Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo. Il 24 febbraio tocca a Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli in "L’anatra all’arancia", mentre il 6 marzo alla comicità unica di Ale & Franz con "Recital (Atti scenici in luogo pubblico)". Il 7 aprile "Vicini di casa", una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo; sul palco, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

Ma tanti altri saranno gli appuntamenti in cartellone (il programma completo si può trovare sui canali social del Comune di Pollenza). Ad esempio il 20 gennaio l’associazione Teatro Totò di Pollenza porta in scena "Disokkupati" di Paolo Carassai, per la regia di Aldo Pisani. Oppure il 10 marzo va in scena il musical socio-storico giuridico ideato da Mario Paciaroni "Stupri di guerra". La campagna abbonamenti a dicembre. Info e prenotazioni telefoniche al 3494730823 o 0733.549936, www.vivaticket.it.