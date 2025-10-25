Da Stefano Fresi a Dario Ballantini. La stagione teatrale si fa in sette

"Un quadrifoglio che è diventato margherita", ha commentato con ironia il sindaco Roberto Lucarelli con riferimento alla nuova stagione teatrale di Camerino, riprendendo l’immagine che da qualche anno ne promuove gli spettacoli. Una nuova stagione con sette spettacoli in cartellone e altri quattro extra all’auditorium Benedetto XIII. Oltre alle rappresentazioni ufficiali infatti c’è anche spazio per le compagnie teatrali amatoriali e le scuole di teatro.

Si parte il 29 novembre con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace in una tragicommedia della francese Audrey Schebat, "Non si fa così", per poi slittare direttamente all’anno nuovo, il 21 gennaio, con Stefano Fresi, che per lo spettacolo "Dell’amore, della guerra e degli ultimi" mostrerà anche le sue doti strumentali e vocali. Il 5 febbraio la commedia spagnola "Lapponia" sarà interpretata da Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso; il 13 marzo Emilio Solfrizzi dirige e recita in un riadattamento di "Anfitrione" di Plauto e lo stesso mese, il 24, Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli reinterpretano "Ti ho sposato per allegria". Dopo Pasqua le ultime due date in cartellone con Dario Ballantini che celebra i suoi 40 anni di carriera in "Lo spettacolo di Ballantini" il 9 aprile, mentre il 29 Claudio Gregori, in arte Greg, mette in scena "Io sono il diavolo".

"Grazie all’assessore alla cultura, all’Amat e al direttore Gilberto Santini per questa bella stagione – esordisce il sindaco –. Ringraziamo e facciamo un regalo a chi in questi anni a propria volta ci ha regalato la partecipazione, ossia i nostri abbonati. Uno spettacolo in più rispetto allo scorso anno, lasciando inalterato il prezzo dell’abbonamento". Citando anche il patrocinio della Regione Marche è poi intervenuto il consigliere regionale Gianluca Pasqui: "Sempre motivo di orgoglio e piacere la stagione teatrale. Un grande supporto lo ha sempre dato Donatella Pazzelli". "Devo ringraziare la squadra – spiega invece l’assessore alla cultura Antonella Nalli – per aver messo in cartellone anche le nostre compagnie locali". Daniela Rimei dell’Amat ha poi concluso: "Camerino è una città che ha sempre visto nell’Amat uno strumento per realizzare non solo gli spettacoli ma anche i progetti. È il segno di una collaborazione che funziona".

Da giovedì 13 novembre saranno disponibili rinnovi e abbonamenti alla Pro loco al Sottocorte Village.