"Da tempo denigrate l’operato altrui"

"Ma credete davvero che la gente possa ancora considerarvi credibili? La verità è che siete da tempo in piena campagna elettorale impegnati a denigrare il lavoro altrui, e carichi di livore". Così Celestino Faraci, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha voluto ribattere alle polemiche del Pd di Potenza Picena. E la sua risposta fa seguito all’episodio avvenuto pochi giorni fa, quando i Dem avevano condiviso su Facebook lo screenshot di un commento scritto proprio da Faraci, che recitava "Siete ridicoli fino alla fine", con tanto di battuta colorita, all’indirizzo del segretario del Pd, Stefano Dall’Aglio. "Stupisce la smania del Pd locale di cercare motivi forzati di scontro, camuffati neppure troppo bene con motivazioni di confronto – osserva Faraci –. Volevo far notare ai dirigenti Dem che l’invito tanto sbandierato a Fratelli d’Italia (riguardo ad organizzare un confronto pubblico tra Pd e FdI, ndr), per il quale non ci sarebbe stata risposta, è stato mandato a un indirizzo sbagliato. Per cui non si poteva dare una risposta a una richiesta mai pervenuta". Faraci non lesina poi forti critiche al candidato sindaco del centrosinistra ed ex deputato, Mario Morgoni.

"Mi chiedo come mai il vostro candidato Morgoni – aggiunge l’esponente di FdI –, non aveva avuto la stessa necessità di confronto con i cittadini di Potenza Picena nei dieci anni in cui è stato parlamentare a Roma, quasi dimenticandosi di questo territorio. In questi ultimi 30 anni il personalismo è stato incarnato proprio da lui. Tant’è che a distanza di quasi 30 anni da quando è stato eletto sindaco (1995), dopo aver fatto terra bruciata dentro al vostro partito, non avete di meglio che riproporlo. E proprio perché siamo concentrati sui cittadini e sul futuro del territorio, l’amministrazione comunale lavora riuscendo a portare a casa finanziamenti e progetti mai visti prima".