Da Tolentino all’Abbadia di Fiastra. Ecco la "Passeggiata Lauretana"

Domani "Passeggiata Lauretana da Tolentino all’Abbadia di Fiastra", promossa dalla Fondazione Vaticano II, dal Comune di Tolentino e da Let’s Marche. Alle 9 accoglienza alla basilica di San Nicola e visita. Alle 10 saluti istituzionali e alle 10.15 partenza in pullman per l’Abbadia. Alle 11.40 conferenza di Francesca Coltrinari, docente Unimc su "Cenni storici religiosi sulla Via Lauretana, un tesoro di fede e di bellezza", a seguire degustazione di prodotti tipici del territorio e alle 14 ritorno in pullman a Tolentino. Il progetto è alla scoperta dei territori dei cammini lauretani ed è promosso con il Por Fesr Marche 2014 – 2020. La partecipazione è gratuita. Il trasporto in pullman è con posto prenotato: Meridiana snc 0733.202942.