Da tre settimane senza acqua calda

Ormai da tre settimane ventitre famiglie di Borgo Rancia a Tolentino sono senza acqua calda e senza riscaldamento. In seguito ad una fuga di gas causata dalla rottura di una tubatura, su segnalazione dei vigili del fuoco, i giorni passati era stato chiuso l’impianto per motivi di sicurezza. Non riuscendo però gli operai del Comune a trovare il punto di rottura, l’amministrazione in un primo momento si era rivolta ad un’azienda specializzata. Ma allo stesso tempo aveva notificato il disservizio alla ditta responsabile dei lavori originari, chiedendo un intervento tempestivo. Dato che quest’ultima, dopo un ulteriore sollecito, è intervenuta, per ora la richiesta all’azienda specializzata è stata stoppata.

Il problema dovrebbe essere in via di risoluzione. La condotta è lunga una quindicina di metri. Fatto sta che le ventitre famiglie, alcune con bambini e anziani, iniziano ad essere stanche. "Ancora siamo senza acqua calda e con termosifoni spenti, da tre settimane – ha detto una residente –. Ma si può far vivere le persone come negli anni ‘50? Inumano e intollerabile!". In totale a Borgo Rancia ci sono 46 appartamenti dove alloggiano i terremotati. Chi vive nel blocco interessato dal disagio, ovvero la palazzina A, si preoccupa soprattutto perché le temperature iniziano a scendere. La speranza è che si possa tornare a usufruire dell’acqua calda prima che arrivi ancora più freddo e che effettivamente la riparazione avvenga nelle prossime ore.

l. g.