Da Tullio De Piscopo a Petra Magoni. Il centro si accende con Macerata Jazz

La musica jazz torna a illuminare il centro storico con la 56ª edizione del Macerata Jazz Festival. Sette appuntamenti con nomi importanti del panorama nazionale e internazionale trasporteranno il pubblico tra sonorità swing, soul e sudamericane. Si parte sabato alle 21.15 al Lauro Rossi con la Colours Jazz Orchestra in "Jazz all’opera": "Una novità musicale che unisce il mondo del jazz con quello della lirica", spiega Riccardo Sinigallia, presidente della Società civile dello Sferisterio. Sotto la direzione di Massimo Morganti, arie di Monteverdi, Verdi e Puccini saranno rilette in chiave jazz contemporaneo. A scaldare la città, alle 19.30, concerto aperitivo con jam session al Centrale (prenotazione tavoli al 0733.1778664) con Daniele del Gobbo Quartet. Il 25 ottobre Tullio De Piscopo in "I colori della musica"; nel pomeriggio Daniele Cervini Quartet. L’8 novembre il quintetto di Emiliano D’Auria in "Brooklin Bound - Meanwhile" e l’appuntamento pomeridiano con il Timeline Quartet. Il Fabrizio Bosso spiritual trio sarà protagonista il 15 novembre con "Welcome back"; nel pomeriggio l’Antonangelo Giudice Quartet. Canzoni italiane in chiave jazz il 5 dicembre con Petra Magoni e Mauro Ottolini in "Gira dischi"; preludio al Centrale dei Brothers4Jazz con "Through Italy in Bossa Nova". Il 28 dicembre concerto gospel con "Cedric Shannon Rives & The Unlimited Praice Gospel Singers"; aperitivo in musica con Stefano Conforti Fusion Project. In chiusura, il 5 gennaio, la Musicamdo Jazz Orchestra e Alessandro Doria nell’"Omaggio a Pino Daniele"; nel pomeriggio gli Inspiração Tropical. Evento collaterale sarà la mostra fotografica di Carlo Pieroni allestita nel foyer del Lauro Rossi, racconto di volti e suoni che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia del festival. "Un evento dalla grande tradizione" sottolinea Daniele Massimi, presidente di Musicamdo e direttore artistico. "Con queste iniziative si dimostra la potenza e la valenza della musica", afferma l’assessore Katiuscia Cassetta. Per Massimiliano Stramaglia, delegato del rettore Unimc, "è essenziale il laboratorio universitario ImprovelsAction, curato da Emanuela Sabbatini, che supporterà la comunicazione dell’evento". Biglietti su vivaticket.com o biglietteria dei teatri.

Martina Di Marco