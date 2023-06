Da tutta Italia fino a Macerata "È un’esperienza bellissima"

di Lorenzo Monachesi

Un popolo in cammino dove l’uno sorregge e incoraggia l’altro nei momenti difficili per raggiungere la meta, ma anche per ringraziare, per pregare. "Sono qui – dice la riminese Elena Sanese – perché voglio affidare alla Madonna il mio matrimonio e la nostra vita insieme". Non è la prima volta che lo sposo Marco Pacilli di Cesena partecipa alla Macerata-Loreto. "È la sesta o settima partecipazione". Per qualcuno rappresenta un dolce momento questo camminare. "Cinque anni fa – ricorda Grazia Ricci di Lesina (Foggia) – ho scritto alle suore per avere il nastro azzurro (le suore pregano per chi non ha figli e inviano un nastro con una preghiera). Mi è arrivato, l’ho messo sulla pancia e sono rimasta incinta, è nata Pia Loreta che ha 3 anni". C’è chi si unisce per la prima volta. "Era un mio desiderio – dice la forlivese Camilla Malucelli – e sono contenta di partecipare a questo cammino che è stato fatto anche dai miei genitori". È un pellegrinaggio in cui riecheggiano i difficili momenti del presente, per esempio l’alluvione che ha colpito la Romagna. "C’è stato – osserva don Leo di Lugo di Romagna dal palco dove si è poi celebrata la messa – un moto di solidarietà commovente. A Lugo in poco è stata attivata una chat con 700 giovani volontari che non hanno perso un attimo a spalare e ad aiutare chi era in difficoltà. Queste pepite d’oro sono emerse dal fango e dobbiamo farle fruttare anche in futuro". C’è chi si mette in cammino con il cuore gonfio di speranza. "È la sesta volta – dice il tarantino Andrea Muolo – che partecipo e spero in un aiuto per superare un momento molto difficile". Si cammina uno accanto all’altro. "È un’esperienza bellissima portare nel pellegrinaggio le persone care, affidare ciò che ho nel cuore, e vedere la meta all’alba", dice la cesenate Agnese Paolizzi. Si guarda avanti per trovare qualcosa. "Un posto che mi accolga con le mie domande, con le difficoltà, con le gioie", spiega la cesenate Monica Garaffoni. A un certo punto i pellegrini saranno assaliti anche dalla stanchezza, che è solo fisica. "La Madonna dà forza – dice Marianna Di Palma di Lesina – e prego durante il viaggio".