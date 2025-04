Da tutta Italia per il torneo di burraco

Erano 320 le persone che hanno preso parte al primo torneo regionale Domina Burraco Civitanova, organizzato dalla dinamica Maria Fontana. I partecipanti sono giunti anche da Roma, Padova ed Imola. Più precisamente sono arrivati da sette regioni: Lazio, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Campania e Toscana. Il sindaco Ciarapica ha portato il saluto del Comune, complimentandosi per l’organizzazione messa in piedi per la circostanza. Presenti alla manifestazione i delegati Helenio Santori e Toni del Bigio, i Presidenti Fibur, il Consiglio di circolo di Fontana e tanti accaniti giocatori che si sono divertiti, arrivando soddisfatti alle premiazioni che hanno accompagnato nel finale la kermesse torneo. "Desideravo un torneo poetico visto il mio imprinting – ha detto Fontana, autrice di raccolte poetiche – e credo di esserci riuscita".

Ennio Ercoli