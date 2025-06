Da tutto il mondo a Unimc. Ricercatori protagonisti

È entrata nel vivo la nuova edizione del programma Marie Sklodowska-Curie di Unimc. Si tratta di una delle iniziative di punta dell’ateneo per attrarre ricercatori di talento dall’estero e offrire loro la possibilità di sviluppare un progetto di ricerca originale in grado di concorrere a una borsa di studio post-dottorato nell’ambito del programma Horizon Europe. I partecipanti, nove dottorandi provenienti da ogni parte del mondo, stanno lavorando con docenti e tutor per costruire una proposta competitiva da presentare alla Commissione Europea.

La borsa Marie Curie è una delle più prestigiose nel panorama europeo della ricerca: permette a studiosi con un dottorato e fino a otto anni di esperienza post-dottorale di sviluppare un proprio progetto di ricerca, spesso in contesti internazionali. I candidati coinvolti hanno come istituzione ospitante Unimc, scelta per la crescente attrattività dell’ateneo nei settori delle scienze umane e sociali. L’iniziativa, giunta al suo sesto anno consecutivo, si è consolidata nel tempo.

"Questa iniziativa non è solo un’occasione per attrarre talenti – commenta il rettore John McCourt – ma anche un modo concreto per costruire relazioni internazionali durature, rafforzare le reti accademiche e arricchire il nostro ambiente di ricerca. Le Marie Curie Fellowships rientrano nel programma europeo Horizon Europe, nato per promuovere la ricerca di eccellenza e la mobilità internazionale dei ricercatori. Unimc si conferma un nodo attivo e dinamico della rete europea della conoscenza. Ringrazio la professoressa Jessica Piccinini e lo staff dell’ufficio ricerca internazionale, progettazione e open science per il lavoro che portano avanti".