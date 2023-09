Da Ulisse a Corto Maltese. L’esposizione fa il pieno

Dal 26 agosto al 10 settembre sono stati oltre 1.200 i visitatori della mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", nata nell’ambito della terza edizione del Recanati Comics Festival e ospitata nelle sale del Museo Civico di Villa Colloredo Mels accanto ai capolavori di Lorenzo Lotto e ai cimeli di Giacomo Leopardi. Numerose le presenze venute appositamente da fuori regione per ammirare le oltre 60 tavole originali, i filmati e le riproduzioni, allestite fino al 7 gennaio in un suggestivo percorso che si snoda attraverso i riferimenti letterari che hanno ispirato le opere di Pratt. Particolare apprezzamento sta riscuotendo la serie delle 26 tavole dell’Odissea, realizzate nel 1963 per "Il Corriere dei piccoli" e qui esposte integralmente per la prima volta: Ulisse, infatti, è stato il primo marinaio disegnato da Hugo Pratt. "Siamo entusiasti del successo che sta riscontrando l’esposizione. Con oltre 1.200 visitatori in poco più di due settimane, la mostra dimostra l’interesse significativo di molti appassionati e turisti per il mondo del fumetto – ha affermato l’assessore Rita Soccio –. Il progetto del fumetto non è limitato solo a questa mostra, ma è parte di un impegno più ampio che stiamo portando avanti, per avvicinare le fasce degli adolescenti grandi appassionati di questo genere. La recente apertura di una sezione di fumetti e manga presso la Biblioteca Comunale "Bonacci, Brunamonti" testimonia il nostro impegno nella promozione della lettura e dell’arte visiva tra i giovani. Ringrazio per la collaborazione e per il lavoro svolto in sinergia l’Associazione Arcadia, Sistema Museo e Cong Sa". Info su biglietti e orari: www.infinitorecanati.it, [email protected], 071.7570410.