Da un anno in missione in Etiopia: "Ogni giorno qui è un’emozione"

Da un anno in missione in Etiopia, accanto ai cappuccini marchigiani, sperimentando la coltivazione di vari tipi di frumento, facendo il pane e insegnando ai bimbi anche l’inglese. È la storia di Martina Luchi e Sirio Cingolani, due civitanovesi che hanno alle spalle una lunga esperienza di solidarietà internazionale. Hanno operato in vari paesi africani tra cui Sudan e Congo, nonché in Sud America. "Da quasi un anno – racconta Cingolani – siamo in Etiopia, a Bale Robe nella missione di padre Angelo Antolini, frate di Santa Vittoria in Matenano, che è qui da più di 40 anni . Ci occupiamo di diverse attività. Martina insegna inglese a scuola, mentre io sono un po’ un factotum della missione: faccio il pane, sto seguendo un campo sperimentale di varie tipologie di frumento che ho seminato e mi occupo di altre esigenze della vita in missione. Insieme gestiamo un doposcuola con i bambini del quartiere. È stata un’intuizione di Martina, che ha pensato subito alle attività per i bambini. Ha iniziato con 5 o 6 bimbi, e giorno dopo giorno il numero ha iniziato a aumentare a dismisura. Dopo tre mesi abbiamo superato i cento partecipanti ogni giorno, sette giorni su sette. Con loro disegniamo e organizziamo giochi di squadra. È un’attività emozionante perché riuniamo bambini dai 2 ai 16-17 anni, di diverse etnie e religioni ed è bellissimo vedere come si integrano e si rispettano. Per noi ogni giorno è un’emozione, impariamo tanto da loro, che ci sommergono di affetto. In cambio ci occupiamo di loro cercando di far passare concetti di rispetto, di cura del materiale che gli viene assegnato, di educazione. Soprattutto di far capire loro che noi ci siamo. Questo concetto di fiducia reciproca è il collante che più di tutti lega e ci lega l’uno all’altro".

All’inizio le attività era fuori dalla missione, riparati dalle piogge sotto alle tettoie delle case dei vicini. "Poi ci siamo spostati all’interno del compound. Ora Padre Angelo, dopo aver osservato i frutti di questa attività, ha deciso di costruirci uno stabile con dei tavoli e dei banchi, così avremo una struttura idonea e dignitosa per accoglierli tutti.Adesso siamo nella fase diretta a trovare i fondi per poter realizzare questa struttura, confidando nell’aiuto di vari amici e conoscenti per poter iniziare quanto prima. Siamo sicuri che ce la faremo e che i nostri bambini saranno ancora più felici di quanto lo sono già ora".

Ennio Ercoli