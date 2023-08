Da un mese c’è una profonda buca in via Montale Ma nessuno interviene per sistemare l’asfalto

C’è una profonda buca in via Montale e, ormai da quasi un mese, nessuno interviene ad aggiustare l’asfalto. E lì, segnalata con un triangolo messo per avvisare della presenza di lavori in corso (che però nessuno svolge), appoggiato a terra e ancorato con un sacco pieno di terra. Gli automobilisti che transitano da quelle parti devono stare attenti ad evitarla, ma intanto nessuno provvede a rattoppare, nonostante i residenti abbiano provato a sollecitare un intervento di sistemazione da parte del Comune. Va bene che c’è stato anche agosto di mezzo, e quindi il periodo delle ferie, ma la tempistica è di quelle da battere tutti i record di lentezza. Quello di via Montale è un caso limite, ma non è il solo in una città dove il problema dell’asfalto deteriorato e delle buche è spalmato un po’ in tutti i quartieri, in centro come in periferia, e sono parecchio dissestate anche le arterie principali. Via Montale si trova a San Marone, fa parte del reticolato di strade intorno al supermercato della Coop, e non è la prima volta che presenta un problema di questo genere, con un cedimento dell’asfalto e l’apertura di buche pericolose per chi transita in macchina e soprattutto sulle due ruote.