Da vent’anni realizzano carri : "Al Carnevale non si rinuncia mai"

Colori, maschere e sorrisi sono da sempre gli ingredienti del Carnevale. Poi dietro ogni sfilata c’è l’impegno e il tanto lavoro di coloro che si spendono per realizzare delle opere d’arte come i carri allegorici, capaci di rapire gli occhi dei più piccoli, ma anche dei grandi. Ecco allora che come ogni anno, nella campagna tra Corridonia e Monte San Giusto, vicino al torrente Cremone, il tradizionale "Carru de Carnevale de Cremò" è in via di ultimazione. Un vero cantiere creativo partito a ottobre. Ora mancano gli ultimi ritocchi e per domani sarà pronto per l’esordito a Trodica.

"Per noi è un piacere e un divertimento che portiamo avanti ogni fine settimana – ha affermato Gianni Cuccioletta, che da quasi 20 anni insieme con la sorella Morena, affiancati da Emanuele Moretti, Lorenzo Salvucci, Paolo Broglia, Rossano Simonetti, Lucrezia Zucchetta, Neno Tombetta, Franca Trobbiani e tanti altri amici, dà sfogo alla lfantasia –. Siamo partiti nel 2008 in otto persone, amanti del Carnevale e con la voglia di condividere dei momenti insieme. La prima volta, come si sul dire non si scorda mai, ed è con affetto che ricordiamo il primo carro con protagonista Chicken Little, iniziammo al lavorarci già ad agosto partendo dal nulla. La nostra è solo passione e voglia di costruire, inoltre come gruppo mascherato, siamo oltre 40 e abbiamo partecipato ai carnevali di Forlì, Forlimpopoli e Gambettola".

I temi dei carri sono ispirati a cartoni animati e non di certo banali. Lo scorso al centro ci fu il Re Leone con uno scopo ben preciso. "Il nostro voleva essere un messaggio contro il bullismo – ha raccontato – un argomento che deve interessare anche noi adulti. In questa edizione invece sarà protagonista l’amicizia, ecco perché abbiamo scelto i Flintstones". Per l’occasione è stato anche preparto un testo ad hoc che sarà letto durante le manifestazioni. "Questa famiglia di cavernicoli – si legge – insieme ai loro amici vive avventure in un ambiente preistorico senza televisione, telefonini, wifi e social. Ci ricordano quanto sia bella la vita fatta di allegria ma anche litigi che però si risolvono faccia a faccia, a volte a suon di clava, ma di certo non attraverso sterili schermi o freddi messaggi whatsapp". Il "Carru de Cremò" farà tappa a Trodica, Sant’Angelo in Pontano, Montecosaro, Macerata, Passo Treia, Mogliano e nel mezzo, il primo marzo, l’atteso ritorno nella loro Corridonia.

Diego Pieluigi