Da via Verga a via D’Annunzio, asfalto colabrodo in mezza città

Dalla periferia al centro di Civitanova, la situazione di alcune strade è disastrosa e i cittadini si sfogano anche sui social. "Le strade di questa città sono vergognose"; "cascano a pezzi"; "via Regina Margherita sembra bombardata"; "via Alighieri sembra la superficie lunare". Critiche a non finire e richieste al Comune di investire soldi per le sistemazioni e per garantire la sicurezza. Lo scontento è tanto e fioccano i commenti che finiscono per creare una sorta di mappa della ‘toponomastica gruviera’ dove in cima alla classifica delle strade più disastrate c’è via Verga. È il collegamento tra la parte ovest della città, quindi tra Santa Maria Apparente e l’intera area commerciale, con la statale adriatica e il centro, ed è disseminata di buche per l’intero tratto. L’asfalto è in uno stata pietoso, condizione denunciata da tempo dai residenti che aspettano vengano finalmente avviati i lavori di sistemazione, promessi dall’amministrazione comunale mesi fa, solo che non si è mosso nulla e oggi la strada è in condizioni penose. Per non parlare di via D’Annunzio, ridotta a una gruviera, e di via Capuana, trafficatissima dopo la chiusura della viabilità nella zona per consentire l’esecuzione dei lavori presso il ponte dell’autostrada, e che è perciò diventata uno dei percorsi obbligati per raggiungere Civitanova Alta. Qui si sono aperti crateri che a beccarne uno si mettono a dura prova le sospensioni delle auto. Non va meglio in centro. Le vie principali, in ingresso e in uscita dalla città, come viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi, si presentano con vistose scrostature all’asfalto. E anche qui non si vedono all’orizzonte progetti di sistemazione da parte dell’amministrazione comunale che un bilancio di previsione non l’ha ancora approvato e toccherà aspettare mesi prima che si possa avviare un maquillage delle strade.