Da Villa Spada alle chiese. Arrivano i finanziamenti dall’Ufficio ricostruzione

Dopo l’ok della conferenza regionale, arriva l’approvazione da parte dell’Usr Ufficio speciale ricostruzione per il progetto di riparazione di Villa La Quiete, detta anche Villa Spada, a Treia. Il prossimo step per questo gioiello dell’architetto Giuseppe Valadier è dunque l’affidamento dei lavori, che hanno un importo da 6,1 milioni di euro. "In questa villa è passata la storia d’Europa. Ora speriamo che, nell’arco di massimo due anni e mezzo, questo intervento possa riportarla alla luce", sottolinea il sindaco Franco Capponi (foto).

Nel progetto approvato è previsto un completo riutilizzo del bene; verranno creati nuovi spazi pubblici destinati a biblioteca, archivio, sala conferenze, aree espositive e spazi per la comunità. Si ipotizza dunque un uso flessibile della villa, in modo che le diverse aree possano essere utilizzate in momenti differenti e in maniera autonoma, garantendo così attività durante tutta la giornata.

Approvato in conferenza permanente anche l’intervento di riparazione danni e rafforzamento locale della chiesa della Madonna dei Calcinari, a Sefro. Il costo totale dell’intervento è 216.956 euro. A breve sarà riaperta a chiesa di San Pietro Apostolo a San Severino, in località Serripola, per la quale è stata firmata la revoca dell’ordinanza di inagibilità.

L’Usr ha approvato anche il progetto esecutivo per la riparazione della strada comunale Trambiano, a Colmurano, il cui importo totale è di 500mila euro. "Per noi è un’opera importante che ci consente di ripristinare una via di percorrenza molto trafficata, che collega il fondovalle con la zona collinare – commenta il sindaco Mirko Mari –. Inoltre quella zona sarà destinata anche alla realizzazione del nuovo plesso scolastico". Il tratto, che mette in comunicazione le provinciali 129 e 78 Picena, è stato danneggiato dal sisma, riportando deformazioni anche ai sottoservizi, variazione dei deflussi idrici e dissesti della pavimentazione.