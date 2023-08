Da Zelig ad "Amici" Ecco tutti gli ospiti

Torna a Pieve Torina, per il quarto anno, "Amici Show", varietà dal vivo con musica, cabaret, balli, canzoni, adatto a tutta la famiglia. Questa sera, dalle 21.15, si susseguiranno sul palco del parco Rodari artisti come Rocco il gigolò (direttamente da Zelig), Francesco Capodacqua e Piero Romitelli, tra i protagonisti del talent show "Amici" di Maria De Filippi. E poi ancora musicisti, ballerini, rapper per uno spettacolo a ingresso libero, condotto da Marco Moscatelli e con la regia di Chiara Nadenic, che si preannuncia sold out. Interverranno i cantanti Stylo aka Space e Camilla Ruffini, i ballerini del Tango Show, l’acoustic duo Ludo&Greta e il rapper Ugol.