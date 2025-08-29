"Dae Marche", appello del Comune: salva vite

Un cuore che si ferma ha bisogno di un altro cuore pronto ad agire. Con questo spirito l’amministrazione comunale, città già riconosciuta come comune cardio-protetto, lancia un appello alla cittadinanza: iscriversi all’applicazione "Dae Marche" per diventare parte attiva della rete di soccorso in caso di arresto cardiaco. Ogni anno, una persona su mille viene colpita da arresto cardiaco, una patologia improvvisa, silenziosa e spesso fatale. Eppure, se affrontata con tempestività, può essere contrastata efficacemente. È proprio sulla base di questo principio che nasce Dae Marche, l’applicazione regionale che punta a trasformare i cittadini in primi soccorritori, connessi in tempo reale con i defibrillatori presenti sul territorio.

Attiva anche a Recanati, l’app consente a chiunque – anche senza una certificazione sanitaria – di iscriversi e dare la propria disponibilità a intervenire. Il motivo? Il tempo. Le statistiche parlano chiaro: se un soccorso avviene entro i primi cinque minuti, le possibilità di sopravvivenza salgono al 50-70%. Attraverso l’integrazione con il numero unico di emergenza 112, l’app invia una notifica ai soccorritori registrati che si trovano nelle vicinanze del malore, indicando anche la posizione del Dae (Defibrillatore Automatico Esterno) più vicino. L’amministrazione sottolinea quanto sia fondamentale la partecipazione collettiva. Più cittadini sono iscritti, maggiori sono le probabilità che in una situazione critica ci sia qualcuno pronto a intervenire.

Per partecipare non è obbligatorio aver seguito corsi di primo soccorso: i defibrillatori installati sul territorio sono infatti di tipo automatico, dotati di istruzioni vocali che guidano l’intervento passo dopo passo, rendendolo possibile anche per chi non ha esperienza medica. "Fare comunità significa anche questo – sottolinea l’amministrazione – essere presenti, essere pronti. In una situazione d’emergenza, l’aiuto del vicino può essere più veloce di qualunque ambulanza. Ed è per questo che invitiamo tutti i cittadini di Recanati a scaricare l’app Dae Marche e iscriversi come volontari. È un piccolo gesto, ma può salvare una vita".

Antonio Tubaldi