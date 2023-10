"Dagli anni Cinquanta ho saltato solo una sfida, colpa di un matrimonio"

"Il primo derby che ricordo risale agli anni Cinquanta, al campo dei Pini. Se non erro vincemmo 1-2, gol del terzino Burini: fu una delle poche vittorie ottenute a Macerata. In tutto questo tempo, credo di essermene perso soltanto uno, giusto perché quel giorno c’era il matrimonio di mio cugino". Ippolito Conti sfoglia l’album dei ricordi e rivive le emozioni di settant’anni di Maceratese-Civitanovese, la sfida che si terrà alle 15 odierne allo stadio Helvia Recina. Tifoso rossoblù da sempre – "Per me è una malattia" –, Ippolito è il figlio di Serafino Conti, che dopo una brillante carriera tra serie A e B con le maglie di Vicenza, Venezia, Spal e Livorno, fu giocatore e allenatore della Civitanovese, nonché fratello di Franco, calciatore, tecnico e direttore sportivo rivierasco. "Ho in mente quella volta in cui guardavamo la partita da sopra gli alberi – confessa –. Venne annullato un gol alla Maceratese a fine primo tempo e un giocatore biancorosso, preso dalla rabbia, diede un pugno a una vetrata, ferendosi alla mano. Un’altra sfida finì 2-2, perdevamo 2-0. Successe un putiferio, l’arbitro fu costretto ad interrompere il confronto perché il campo era diventato un ring". Sono tanti gli aneddoti che Conti è in grado di raccontare: "Un direttore di gara fu assediato dai tifosi. Mio padre lo fece rifugiare in casa – sorride –, ma i supporters vennero fin lì". Il super appassionato rossoblù segue la Civitanovese tutte le domeniche e nonostante sia in grado di ricordare le partite di più vecchia data, la sua memoria va al match del 27 marzo dello scorso anno, quando l’esterno Luca Balloni siglò la vittoria rossoblù all’Helvia Recina, secondo molti la prima degli adriatici in quell’impianto, eccezion fatta per la coppa Italia. "Di Maceratese-Civitanovese ne ho viste tante – ammette –, ma quello dello scorso anno, in cui abbiamo vinto, mi ha fatto quasi star male dalla contentezza". Secondo il tifoso, il derby "è sempre una bella partita, soprattutto per lo scenario di pubblico: lo scorso 3 settembre al Polisportivo c’erano quasi quattromila persone – fa presente – e domani (oggi, ndr) ce ne saranno altrettante: questo dimostra che entrambe le piazze meritano altre categorie". Sul match di oggi il suo umore è positivo: "La squadra mi è piaciuta tutte e tre le volte. Abbiamo perso con l’Urbino con un po’ d’ingenuità, ma l’allenatore la sa far giocare".