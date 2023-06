Dagli aperitivi al Grappolo d’oro: un’estate da vivere e gustare

Si partirà ufficialmente oggi con gli "Aperitivi in riviera". E poi via fino al "Grappolo d’oro" di settembre. L’estate di Potenza Picena promette un calendario ricco di iniziative tra conferme, nuove scommesse e tanta cultura territoriale. E tutti gli appuntamenti della stagione sono stati presentati ufficialmente ieri mattina, nel teatro Mugellini, dell’amministrazione comunale che vuole rendere sempre più attrattiva e accogliente la città, dal borgo sino al litorale. "La novità quest’anno riguarda indubbiamente i luoghi della cultura – ha spiegato durante l’incontro l’assessore al Turismo e alla Cultura, Tommaso Ruffini –. Grazie al potenziamento del personale a disposizione con il progetto servizio civile, i luoghi simbolo della nostra città saranno aperti e visitabili non solo nelle giornate destinate alle visite guidate, ma anche in altri momenti settimanali". Il riferimento è alla Sala dei Telai, alla Cappella dei Contadini, alla fototeca comunale e al Museo Kodak, al teatro Mugellini, alla Torre di Sant’Anna. Aperture straordinarie anche per i due info point comunali. Quanto alle manifestazioni, ci sono diverse conferme come "Danzamare", il festival "Musicalmente" con il concerto di Filippo Graziani, "I Venerdì del Porto" a partire dal 14 luglio, "Rock ‘n Roll Bonsai" dal 7 al 9 agosto, l’iniziativa a tema "Rock a Beach" in programma il 19 agosto e la rassegna culturale "Convivio" dal 25 al 27 agosto. E poi la chiusura dell’estate, come da tradizione, con l’edizione 2023 della festa del Grappolo d’oro. Invece tra le novità annunciate, ecco la "Festa Argentina" in calendario l’8 e il 9 luglio e l’iniziativa "Porto Potenza in Danza", organizzata in collaborazione con l’Asd Ritmosfera, dal 13 al 16 luglio. Per i più piccoli tornano le "Favole in Scaletta": appuntamento il 13 luglio con i ragazzi dell’associazione culturale Aurora. "Abbiamo poi consolidato la collaborazione con la Riviera del Conero – ha aggiunto ancora Ruffini – realizzando una mappa illustrativa con tutte le nostre informazioni turistiche, da integrare al materiale promozionale. Uno strumento questo che va a completare il kit destinato ai turisti che vogliono conoscere la nostra città". "Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Noemi Tartabini – siamo riusciti a realizzare un ricchissimo calendario di iniziative gratuite, frutto dell’impegno dell’amministrazione coadiuvato dalle associazioni e dalle due Pro Loco".

g. g.