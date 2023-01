"Dagli asili alla casa di riposo, i costi dei servizi non aumenteranno"

"Nonostante siamo di fronte a un momento storico difficile per gli equilibri degli enti comunali, dati gli aumenti delle utenze che incidono sulla spesa pubblica in maniera pesante, limitando le risorse disponibili ad altri tipi di interventi, i servizi a domanda individuale non subiranno variazioni in aumento". A parlare è l’assessore al bilancio di Tolentino Diego Aloisi. I servizi a domanda individuale sono tutti quei servizi erogati dal Comune come case di riposo, asili, colonie, mense; si tratta di servizi che l’ente attiva nei limiti delle disponibilità di bilancio e per la cui fruizione è richiesta una contribuzione da parte dell’utente. "L’amministrazione – aggiunge l’assessore – farà tutto il possibile per non incrementare i costi sostenuti dalle famiglie, che già sono alle prese con l’aumento esponenziale dell’inflazione avvenuto negli ultimi mesi e quindi con un maggiore costo della vita, causato da molteplici fattori a partire dall’instabilità geopolitica e dall’incremento dei costi dell’energia. Il nostro Comune sta effettuando un piano di razionalizzazione della spesa, che non vuol dire tagli generalizzati. Ma porre particolare attenzione alle spese superflue o non necessarie. È in questi momenti complessi che bisogna lavorare per risparmiare in maniera oculata, e tenersi pronti a ripartire". Confermate quindi le tariffe vigenti nel 2022. La giunta ha approvato i prospetti di entrata e di spesa dei servizi a domanda individuale, dando atto che il provento complessivo previsto per l’anno 2023 ammonta a 667.000 euro, con una percentuale di copertura pari al 48,54% del valore dei costi, 1.374.025,89 euro.