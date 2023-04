Dagli autisti ai magazzinieri, ecco i posti da coprire

Offerte di lavoro Centro per l’impiego di Macerata. Azienda di Colmurano cerca un magazziniere con esperienza per gestione magazzino. Richiesto diploma, patentino muletto, patente B (codice offerta 4205922, scadenza 8 aprile). Azienda di trasporti cerca 3 autisti con patente C + CQC o patente CE + CQC, età minima 25 anni, tempo determinato trasformabile, assunzione immediata (codice 356402, scadenza 8 aprile). Negozio di forniture sportive cerca addetto alle venditemagazziniere. Richiesto diploma e abilità di base informatiche per uso di stampa su plotter (codice 1360082, scadenza 15 aprile). Pelletteria di Corridonia cerca cucitrici a manosarte anche da formare ma che abbiano dimestichezza di base con macchine da cucire e manualità con ago e filo (codice 6027522, scadenza 16 aprile). Azienda di Corridonia cerca impiegatoa amministrativocontabile part time con esperienza (codice 4275314, scadenza 17 aprile). Gli interessati possono inviare il curriculum a [email protected] specificando il codice offerta.