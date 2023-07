Dagli elettrocardiogrammi alle Tac al torace Un esame su tre fatto fuori tempo massimo

Secondo le rilevazioni effettuate mensilmente e pubblicate nel sito della Regione, nell’Ast di Macerata, nello scorso mese di giugno risultavano registrate 3.424 prenotazioni, riferite sia alla classe con priorità B (Breve) che D (Differita). Le prestazioni da garantire, in realtà, sono 2.657, visto che dal primo numero vengono poi sottratte quelle nel frattempo erogate e anche le rinunce da parte dei cittadini a sottoporsi all’esame previsto. Si tratta, comunque, di un numero considerevole e riguarda solo quelle monitorate, cioè quelle più frequentemente richieste, ma ce ne sono altrettante non monitorate, a sottolineare la forte domanda esistente. Il numero più alto riguarda la visita otorinolaringoiatra, con 322 prestazioni, seguita dalla visita oculistica con 246, visita dermatologica con 237, visita ortopedica con 185, visita cardiologica con 156, ecografia addome completo con 124, mammografia bilaterale con 104, visita ginecologica con 104, esame audiometrico totale con 101. Per quanto riguarda le prestazioni di erogare a breve non sembrano esserci particolari problemi, mentre il quadro è diverso per quelle differite (entro 60 giorni). In questo caso, oltre un terzo degli elettrocardiogrammi dinamici (33%) sono stati effettuati oltre i tempi previsti; nel caso della Tac al torace la percentuale è del 30%, per l’ecografia di capo e collo è del 27%, per le visite neurologiche e gastroenterologiche siamo attorno al 25%, per una visita dermatologica il 18%. I problemi non mancano.

f. v.