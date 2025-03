Dagli spot ai social, ecco le famiglie. Cirilli: la gente ci si rivede e ride

Metti due numeri uno assieme e ne verrà fuori uno spettacolo esplosivo: alle 21.15 di oggi Gabriele Cirilli ne darà una prova quando porterà in scena, al teatro Rossini di Civitanova, lo spettacolo "Cirilli & Family" in cui è riuscito a coinvolgere anche Carlo Conti.

Cirilli, ma Conti sarà con lei in scena? "No, è sua la supervisione di uno spettacolo e in parte l’idea. Così quando ha letto i testi mi ha suggerito di tagliare quella parte perché troppo lunga, di puntare su un aspetto, lui è uno che non lascia mai niente al caso ed è bravissimo nell’organizzazione".

Ci sono famiglie normali e quelle splendide splendenti degli spot televisivi, lei quale porta in scena? "C’è uno sketch che mette in evidenza le due famiglie. Con me ci sono anche sei attori della scuola di teatro La Factory e così è stato possibile mettere in scena la famiglia edulcorata e finta degli spot e dei social con quella reale: ne viene fuori qualcosa di esilarante".

Come è stato per lei svelare certi comportamenti di casa sua pensando che suo figlio Mattia ne ha preso quantomeno spunto essendo tra gli autori del testo? "Lui è il mio orgoglio, lavora nel cinema, scrive sceneggiature e mi ha dato una mano, mi ha detto di osare e l’ho fatto. È il momento anche di mettere in evidenza i vari tipi di famiglia, di matrimonio. È uno spettacolo dove c’è tanta roba: ci sono anche balletti, due canzoni originali scritte da Gianluca Terranova".

Si ride su certi vizi che magari vengono vissuti sul momento in tutt’altro modo: qual è l’episodio che scatena le risate del pubblico perché si riconosce su quanto racconta? "Faccio un esempio, quante volte la moglie dice al marito di non essere come la madre. Magari fosse vero, è peggio e la gente ride perché si rivede su quanto vede e sente".

Magari lo spettacolo può essere l’occasione perché uno spettatore possa correggere certi suoi comportamenti: lei ci è riuscito? "È molto complicato correggere certi difetti perché a volte, capita di andare avanti in automatico e così si lascia alzata la tavoletta del water o si schiaccia troppo il caffè nella caffettiera". L’obiettivo è far ridere, come capisce che quella battuta e quel monologo riescano a cogliere l’obiettivo? "Non è facile. A parte c’è l’esperienza, però funziona di certo quando ti viene da ridere mentre si scrive il testo. Io scrivo perché mi piace e mi diverte. Mi sto sempre più allontanando dal monologo per avvicinarmi al Comedy show".

Lei sul palco, suo figlio tra gli autori, sua moglie produttrice, sul palco giovani usciti dalla sua scuola di teatro: insomma uno spettacolo fatto in casa? "È come nello sport: quando hai una squadra forte puoi vincere".

A proposito, a Civitanova ci sarà Tatiana? "Ma Tatiana è ora in pensione, però ci sarà un piccolo omaggio a un personaggio che mi ha dato tanto".

Biglietti su TicketOne, punti vendita e online, e alle biglietterie dei Teatri.