Dagli stage ai corsi di formazione: "Spazio al talento delle donne"

Sedici corsi di formazione gratuiti e stage aziendali per tutte le donne residenti a Civitanova: dalle competenze di amministrazione ai corsi per i servizi alla persona, dall’accoglienza turistica alle vendite. L’altroieri la presentazione del progetto, dal nome "Empowerment femminile", una iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata dallo sportello di orientamento giovanile Job Skill Campus istituito presso il Polo Telematico Marche, in via Nelson Mandela. Erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, Vincenzo Salzano della Cooperativa Mare Dentro, ente di formazione e promozione culturale accreditato al Miur, e Roberta Crocetti della Project Fin. "L’obiettivo di questi corsi – ha spiega Salzano – è quello di valorizzare tutte le potenzialità delle risorse derivanti dal talento femminile. Partner essenziale di questa iniziativa è una rete di aziende locali, presso le quali gli utenti potranno sostenere degli stage aziendali a compimento del percorso formativo".

I corsi, che partiranno alla metà di aprile, hanno una durata di 100, 150 e 200 ore e sono suddivisi in categorie: quattro relativi alle competenze digitali tra cui "Gestire dati, informazioni e contenuti digitali", "Web Marketing: Condivisione di informazioni attraverso le tecnologie digitali", "Creazione di contenuti digitali" e "Tecnico delle attività di marketing". Tra i corsi dedicati alle competenze d’amministrazione, ci sono quello di "Tecnico della contabilità e amministrazione – Rilevazione dei dati contabili", "Paghe e Contributi – Gestione delle registrazioni e liquidazioni relative al rapporto di lavoro", "Gestione contabilità generale – Redazione del bilancio d’esercizio" e "Gestione delle comunicazioni e della corrispondenza in entrata/uscita". Tra quelli dedicati ai servizi, il corso di "Tecnico dei trattamenti estetici", "Operatori di Tatuaggi e Piercing: Competenze e Sicurezza", "Tecnici dell’Acconciatura: Creatività e Competenze Professionali", "Commercio e somministrazione alimentare nel settore merceologico", "Allestimento banchi e scaffali nei punti vendita", "Addetto alle vendite", "Truccatori Professionisti: Tecniche, Tendenze e Creatività", "Accoglienza turistica – Gestione dell’accoglienza e illustrazione dei servizi".

"L’obiettivo – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Ciarapica a conclusione della presentazione dell’iniziativa – è quello di migliorare la condizione occupazionale femminile, attraverso lo sviluppo delle competenze in diversi settori lavorativi nei quali rendere sempre più evidente la presenza femminile".

Chiara Marinelli