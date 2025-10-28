Dagli Usa a Recanati:: "Mio padre nascosto qui durante il fascismo"

Un ritorno carico di emozione e memoria quello di Ronald Servi, giunto a Recanati con la moglie Su Lehmann e la cognata per ripercorrere i luoghi che, oltre ottant’anni fa, offrirono rifugio a suo padre Italo e alla sua famiglia durante gli anni bui delle Leggi razziali fasciste e delle deportazioni naziste. La visita è stata un tributo alla solidarietà e al coraggio dei recanatesi che, a rischio della vita, aiutarono la famiglia Aldo e Amelia Servi con i loro sei figli, tra cui Italo, a nascondersi e sopravvivere.

Nato a Gallarate nel 1922, Italo Servi conobbe presto la discriminazione che gli impedì di continuare gli studi. Dopo la caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 1943, l’avvio delle deportazioni spinse la famiglia Servi a cercare rifugio a Recanati, dove si presentarono come sfollati dei bombardamenti. Qui trovarono protezione tra la popolazione che offrì loro aiuto, silenzio e solidarietà. Italo, noto in città come "l’ultimo ebreo nascosto", visse per mesi in una casa di via Moroncini, in centro. Solo con la liberazione di Recanati, il primo luglio 1944, la loro vita poté lentamente tornare alla normalità.

Terminata la guerra, Italo Servi proseguì gli studi e nel 1947 emigrò negli Stati Uniti dove conseguì un dottorato in metallurgia. Il legame con Recanati è rimasto saldo nel tempo. Il 27 gennaio 2022, nel Giorno della Memoria, Ronald Servi donò una targa commemorativa dedicata al padre, scomparso nel 2021 a 98 anni. La targa, nel chiostro di Sant’Agostino, celebra il valore della solidarietà dei recanatesi e la riconoscenza della famiglia Servi.