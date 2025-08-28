Dai banchetti ai gladiatori. Il ritorno dell’antica Roma

A Urbisaglia rivive la Roma antica con "Geminiadi", alla seconda edizione: sabato l’anfiteatro romano si trasformerà in un palcoscenico unico. Organizzata da Lama Eventi e Comunicazione in collaborazione con l’Associazione Nova Bellatores e con il patrocinio del Comune e della Direzione regionale musei Marche, Geminiadi 2025 sarà dedicata a "Lucio Flavio Silva – La nascita del mito", un viaggio che unisce storia, spettacolo e rievocazione.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con l’apertura del parco archeologico e una grande rievocazione storica: accampamenti di legionari e area dei gladiatori con dimostrazioni didattiche, presentazioni di libri, mostre, laboratori e visite guidate al parco. Durante il pomeriggio, gli ospiti potranno anche partecipare a un buffet romano allestito all’esterno dell’arena.

Quando scenderà la sera, il pubblico varcherà le porte dell’anfiteatro per prendere parte a un banchetto, curato dal Ristorante Le Logge e ispirato alla cucina dell’antica Roma. La cena sarà accompagnata da uno spettacolo unico: l’ingresso in arena di Lucio Flavio Silva con la sua corte, danze, acrobazie, scene teatrali, dimostrazioni di legionari e combattimenti di gladiatori. Una serata in cui tutti i partecipanti indosseranno tuniche bianche e assisteranno a uno spettacolo storico, degustando un menu ispirato ai banchetti dell’antica Urbs Salvia.

Questo sarà ideato dallo chef Andrea Tombolini, sulla base delle ricette tratte dallo studio degli autori Apicio, Catone e Columella: "Gustatio", buffet con antipasti romani, Prima Cena, "Patinam Apicianam" (lasagna al ragù bianco di carne), Altera Cena "Copadia bubula) (spezzatino di vitellone), Seconda mensa, "Tyropatinam" (crema romana). Per info e prenotazioni, 3387318468 o infolamaeventi@gmail.com.

"Geminiadi non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione di valorizzazione del patrimonio archeologico di Urbisaglia, portando storia e cultura a contatto diretto con il pubblico", spiegano i promotori. Previsto anche un ospite speciale. Gian Marco D’Eusebi (in arte @azzykky ), influencer e content creator con oltre 300.000 follower su Instagram e appassionato divulgatore di cultura romana, durante la manifestazione terrà una conferenza esclusiva e presenterà il suo libro Escape Roma (Azzykky Edizioni), tra enigmi, storia e curiosità della Roma antica.