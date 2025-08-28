Dai banchetti ai gladiatori. Il ritorno dell’antica Roma

Maledetti Beach Boys
CronacaDai banchetti ai gladiatori. Il ritorno dell’antica Roma
28 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Dopodomani all’anfiteatro di Urbisaglia l’appuntamento con "Geminiadi". Un ricco programma tra storia, spettacoli, visite guidate e degustazioni.

A Urbisaglia rivive la Roma antica con "Geminiadi", alla seconda edizione: sabato l’anfiteatro romano si trasformerà in un palcoscenico unico. Organizzata da Lama Eventi e Comunicazione in collaborazione con l’Associazione Nova Bellatores e con il patrocinio del Comune e della Direzione regionale musei Marche, Geminiadi 2025 sarà dedicata a "Lucio Flavio Silva – La nascita del mito", un viaggio che unisce storia, spettacolo e rievocazione.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con l’apertura del parco archeologico e una grande rievocazione storica: accampamenti di legionari e area dei gladiatori con dimostrazioni didattiche, presentazioni di libri, mostre, laboratori e visite guidate al parco. Durante il pomeriggio, gli ospiti potranno anche partecipare a un buffet romano allestito all’esterno dell’arena.

Quando scenderà la sera, il pubblico varcherà le porte dell’anfiteatro per prendere parte a un banchetto, curato dal Ristorante Le Logge e ispirato alla cucina dell’antica Roma. La cena sarà accompagnata da uno spettacolo unico: l’ingresso in arena di Lucio Flavio Silva con la sua corte, danze, acrobazie, scene teatrali, dimostrazioni di legionari e combattimenti di gladiatori. Una serata in cui tutti i partecipanti indosseranno tuniche bianche e assisteranno a uno spettacolo storico, degustando un menu ispirato ai banchetti dell’antica Urbs Salvia.

Questo sarà ideato dallo chef Andrea Tombolini, sulla base delle ricette tratte dallo studio degli autori Apicio, Catone e Columella: "Gustatio", buffet con antipasti romani, Prima Cena, "Patinam Apicianam" (lasagna al ragù bianco di carne), Altera Cena "Copadia bubula) (spezzatino di vitellone), Seconda mensa, "Tyropatinam" (crema romana). Per info e prenotazioni, 3387318468 o infolamaeventi@gmail.com.

"Geminiadi non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione di valorizzazione del patrimonio archeologico di Urbisaglia, portando storia e cultura a contatto diretto con il pubblico", spiegano i promotori. Previsto anche un ospite speciale. Gian Marco D’Eusebi (in arte @azzykky ), influencer e content creator con oltre 300.000 follower su Instagram e appassionato divulgatore di cultura romana, durante la manifestazione terrà una conferenza esclusiva e presenterà il suo libro Escape Roma (Azzykky Edizioni), tra enigmi, storia e curiosità della Roma antica.

