Dai banchi al lavoro in azienda. A lezione di Made in Italy

Gli studenti dell’alberghiero Varnelli di Cingoli hanno scoperto i segreti della realizzazione di confetture, sott’oli e sughi. Confartigianato li ha infatti portati da "Delizie dal Cuore d’Italia", a Piediripa, per l’edizione 2025 di "Porte aperte da…" che fa raccontare ai giovani il Made in Italy. Gli studenti si sono cimentati in un laboratorio dedicato alla preparazione dei carciofi di Montelupone, eccellenza stagionale di qualità. A guidarli, i titolari Roberto Quarchioni e Barbara Mochi, che hanno ripercorso le tappe di una realtà nata una ventina di anni fa: all’attività di catering, l’azienda si è affacciata con il tempo anche alla preparazione di quelle conserve e affini tanto apprezzate nella propria attività di ristorazione, con l’intento di valorizzare la cucina maceratese.

L’incontro si è aperto con i saluti dell’assessore del Comune Andrea Marchiori, che ha voluto "coinvolgere i ragazzi per far toccare con mano cosa significa Made in Italy e come questo possa diventare valore aggiunto per il proprio lavoro". Il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni ha raccontato agli studenti la propria esperienza imprenditoriale, spronandoli a seguire i propri sogni "con curiosità, ingegno e voglia di fare. Con l’impegno i risultati arrivano di sicuro". Quindi Lucia Biagioli e Paolo Capponi, di Confartigianato, sono entrati nel dettaglio del progetto, nato per mettere in contatto gli alunni con le aziende e far scoprire loro cosa significa realizzare prodotti interamente Made in Italy.