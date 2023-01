Dai banchi all’azienda: Poltrona Frau "adotta" l’Ipsia di Sarnano

Poltrona Frau, leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, con sede a Tolentino, "adotta" l’Ipsia Frau di Sarnano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Altagamma "Adotta una Scuola", nato nel 2021 in collaborazione con il ministero dell’istruzione, che giunge alla seconda edizione proseguendo nell’intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecniche-professionali e il mondo industriale e di rispondere così alle più attuali esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di "talenti del fare". "Il progetto comporta un processo collaborativo che tende a ridurre il divario tra domanda e offerta di questi profili, integrando i programmi didattici – afferma Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma –. Lo studio Altagamma-Unioncamere ha evidenziato una rilevante difficoltà a reperire talenti manifatturieri". Dai banchi di scuola all’azienda, in pratica. Verrà offerta la possibilità agli studenti delle sezioni Moda e Arredo di sviluppare una collezione di oggettistica sul tema "la sostenibilità per disegnare il futuro". Scopo dell’iniziativa è formare le nuove generazioni di artigiani, capaci di dare valore ai materiali di scarto, riciclandoli attraverso oggetti e arredi.