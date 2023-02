Dai carabinieri ai vigili del fuoco Quindici nuove caserme nel cratere

di Paola Pagnanelli

Con 51,2 milioni di euro per 15 edifici, finanziati dalla struttura commissariale e, per 5 milioni, dall’Agenzia del demanio, partono i progetti per gli edifici in uso al ministero dell’Interno. Si tratta di due caserme dei vigili del fuoco e 13 dei carabinieri nel cuore del cratere sismico, "con l’intento anche di ripopolare quelle zone: lo Stato rafforza la sua presenza nei borghi più afflitti dal problema demografico. Dal presidio pubblico partono le funzioni di cui le comunità devono poter godere per scegliere di rimanere. La missione non è solo ricostruire, ma anche non perdere le comunità", ha sottolineato il commissario Guido Castelli.

I progetti sono stati presentati ieri in prefettura dal prefetto Flavio Ferdani, dal commissario Castelli, dal sottosegretario al Mef Lucia Albano, delegata per la ricostruzione, dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli, dal dirigente regionale dell’Agenzia del demanio Cristian Torretta e dal dirigente dell’Ufficio scolastico dell’ambito di Macerata Roberto Vespasiani. L’impegno dell’Agenzia del demanio è di completare tutti gli interventi entro tre anni, aprendo l’80 per cento dei cantieri entro il 2023, e il resto all’inizio del 2024, grazie al lavoro dei 150 tecnici della Struttura di progettazione dell’Agenzia. I primi interventi sono previsti ad aprile a Castelsantangelo, a maggio a Pieve Torina, poi Fiastra e a seguire gli altri a Camerino, Castelraimondo, Serravalle, Tolentino, San Severino, Visso, Ussita, per ricostruire le caserme dell’Arma, dei carabinieri forestale e dei vigili del fuoco. "Il governo in linea con il commissario Castelli vuole accelerare la ricostruzione – ha detto il sottosegretario Albano – soprattutto a Macerata, la provincia che ha avuto più danni dal terremoto. Con la struttura dell’Agenzia del demanio si è garantita una progettazione di altissima qualità, perché questa ferita deve essere ricostruita con uno sguardo alla sostenibilità, al territorio, alla trasformazione digitale, all’accessibilità". "Dopo un lavoro encomiabile fatto dal mio predecessore sul piano giuridico – ha proseguito il commissario Castelli – ora arriviamo ai cantieri". "Solo in questa provincia – ha aggiunto Torretta dell’Agenzia del demanio – per i vari interventi per Macerata, la nuova caserma della polizia a Civitanova, per le aree del ministero dell’Interno e non solo ci sono 120 milioni, grazie all’impegno di ministero delle Finanze e del commissario. Ci sono difficoltà ora per Camerino, dove deve essere recuperato l’ex carcere: si dovrà individuare una diversa destinazione d’uso, ed essendo un bene centralissimo trovare la nuova vita di questo immobile significa rilanciare il centro; a breve ci sarà una commissione di studio".

L’Agenzia del demanio ha annunciato anche un efficientamento antisismico per gli immobili non danneggiati, con un ordine in base al rischio sismico: ci sono 24 milioni per 21 edifici marchigiani, e in particolare per Macerata 5,2 milioni con cantieri pronti a partire entro l’anno. La Struttura di progettazione del Demanio è a disposizione degli enti, come ha fatto di recente per Porto Recanati, dove si sta lavorando al nuovo asilo finanziato dal Pnrr.