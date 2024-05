Dai concerti al patrono: speso oltre un milione

È costata un milione e 367mila euro l’attività culturale prodotta dall’azienda Teatri di Civitanova nel 2023, con un utile di 2.116 euro. Sul conto consuntivo pesa la chiusura per dieci mesi del cine Teatro Rossini, per lavori di ristrutturazione, e il quadro economico è stato perciò condizionato dai minori incassi derivanti dal cinema e dalla stagione teatrale, bilanciati comunque dall’assenza dei costi che il Cda dell’azienda avrebbe dovuto sostenere per allestire le programmazione cinematografica e quella di prosa.

Sul bilancio impatta inoltre, e per la somma di un milione e centomila euro, il contributo che il Comune ha girato ai Teatri, un sostegno che viene confermato di anno in anno. Al netto dei costi di gestione, nel 2023 per organizzare eventi, mostre, cartellone estivo e festival, l’azienda Teatri ha speso 774.386 euro e in questo contesto l’iniziativa che ha richiesto il maggiore sforzo economico è stata "Risuona la piazza", quattro concerti dal vivo al Varco sul Mare per i quali sono stati stanziati 157.526 euro. Sul piano della spesa hanno inciso parecchio anche Popsophia, che è costata 125.083 euro, e Civitanova Danza (123.420 euro). Pure per l’edizione del 2023 la rassegna Vita Vita non è scesa sotto i 50mila euro (55.610).

Questo il dettaglio di altre iniziative: Rassegna Jazz 21.561 euro, i Martedì dell’Arte 10.505 euro, Mostre ed eventi in Pinacoteca 36.022 euro, Teatro di Primavera 39.081 euro, Cinema all’aperto 1.760 euro, Festa del patrono 32.200 euro, fuochi di Ferragosto 24.354 euro, Miss Italia 23.130 euro, Teatro con le scuole 825 euro, Civitanova Classica 16.170 euro, A Teatro con mamma e papà 968 euro, Festival del Cinema 20.836 euro, Concerti Bizzarri 8.000 euro, Spettacoli teatrali diversi 19.275 euro (costi 45.322 e entrate e ricavi 26.046), altre iniziative 38.516 euro (costi 42.595 e ricavi 4.078).

Nel bilancio figura anche un accantonamento di appena 10mila euro perché dal dicembre del 2022 i Teatri sono coinvolti in un contenzioso presentato da un ex collaboratore. Per fare fronte a un eventuale esito negativo della causa di lavoro, che non è stata ancora definita, si è scelto di non costituire un apposito fondo accantonamento rischi, ma intanto sono stati spostati 10mila euro per coprire le spese legali. Infine, l’azienda Teatri nel 2023 ha registrato un aumento dei ricavi da sponsorizzazioni private che, rispetto all’anno precedente, sono aumentate di 14.900 euro.