Dai concerti alle mostre, 120 appuntamenti

Sono circa 120 gli appuntamenti in città da qui a settembre tra mostre, concerti, opera, teatro e laboratori. In un cartellone che continuamente si aggiorna spiccano, per prossimità, Musicultura e la mostra di Sante Monachesi "Tra Macerata e Parigi" a palazzo Buonaccorsi dal 29 giugno; gli appuntamenti sono già nel vivo, con la Controra che prosegue per tutta la settimana. Fra i moltissimi incontri previsti dalla rassegna anche quello con l’attrice Chiara Francini, alle 18.45 di venerdì al Buonaccorsi, e l’incontro con Mogol, alle 20.45 di sabato. Non si faranno attendere le serate live dello Sferisterio: martedì 27 palco ai Luminers mentre il giorno successivo spazio ai Simply Red, per i quali i posti nell’arena sono già esauriti da mesi; il 29 toccherà poi ai Deep Purple; Sferisterio Live proseguirà a luglio e agosto con David Garrett, Mr. Rain, Robert Plant e Madame per finire l’8 settembre con Massimo Ranieri. Il cartellone di eventi estivi cerca di rendersi fruibile da ogni target: la sera del 15 luglio è infatti previsto in piazza Vittorio Veneto un grande torneo di Burraco oltre a serate, in varie location cittadine, di teatro dialettale; aperitivi culturali, dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agli Antichi forni, da mezzogiorno; poi vari appuntamenti dal 2 all’8 luglio della rassegna Buon’estate al Buonaccorsi, dove ci sarà "Non a voce sola" sabato 1. Tra proiezioni di film al Cinema Italia e corsi di Nordic Walking, alla 59esima edizione del Macerata Opera Festival andranno in scena la Traviata sabato 22 luglio e domenica 30, la Carmen giovedì 20, domenica 23 e venerdì 28, domenica 29 “Messa da Requiem”, con gli appuntamenti che proseguiranno ad agosto con la Carmendanza e la Lucia di Lammermoor. Sul finire di agosto verrà festeggiato, dal 28 al 31, San Giuliano in centro storico, prima della chiusura estiva dal 7 al 10 settembre con Artemigrante e, domenica 24, con la CorriAdmo. "Con gli appuntamenti estivi vogliamo accogliere in città turisti", ha detto l’assessore Cassetta. "Presentiamo una città dove troviamo appuntamenti per tutti i gusti che si snoderanno anche dopo il periodo estivo", ha detto l’assessore Sacchi ringraziando gli uffici per il grande lavoro svolto.

Lorenzo Fava