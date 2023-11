Dai filati di cotone, al negozio e al brand: i 70 anni di successi di Guerrino Style nella moda

Prima ambulanti del cotone, poi protagonisti con un vasto negozio e adesso un vero e proprio brand dell’abbigliamento: continua l’evoluzione di Guerrino Style, store in via Roma a Montecosaro, che festeggia i settant’anni di attività. Tre generazioni si sono succedute ed ora Fabiola e Arianna, rispettivamente figlia e nipote di Guerrino, lanciano il marchio verso i nuovi orizzonti del mercato della moda.

Quando è cominciata l’avventura?

"Possiamo dire - ricorda Fabiola - che tutto è cominciato dalla storia d’amore tra i miei genitori, Guerrino e Maria, su una scia già tracciata".

Quale?

"I genitori di mamma, Paolo Bertucci e Giovana, dai primi anni del ’900, quando ancora non esistevano i negozi di abbigliamento con capi confezionati, proponevano filamenti di lana e cotone ai sarti, che con la loro maestria realizzavano gli abiti. Poi, settant’anni fa c’è stato l’inizio vero e proprio".

Ce lo racconta?

"Entrò a far parte della famiglia mio padre Guerrino, lungimirante e ingegnoso, che, intercettando l’andamento del mercato, trasformò l’attività in un vero e proprio negozio che è via via diventato punto di riferimento non solo a Montecosaro, ma per un vasto territorio a cavallo tra il maceratese e il fermano".

Oggi Guerrino Style prosegue la sua evoluzione, con un altro significativo passo in avanti. "Siamo - spiega Arianna - uno tra i più importanti brand del settore, come negozio di abbigliamento e come referenti per la valutazione del trend della moda. Infatti, molte aziende manifatturiere nazionali e internazionali si affidano alla nostra esperienza e lungimiranza per consultazioni in merito alle proposte per le sfilate in cui dovranno emergere capi e accessori che detteranno la moda dei mesi successivi".

Un brand che vuole anche rafforzare il suo legame con il territorio?

"Senz’altro. Pur possedendo un indiscusso spessore nazionale e internazionale, Guerrino Style ha come mission quella di accompagnare la sua affezionata clientela nelle scelte per il look importante, ma anche per tutti i giorni con una molteplicità di proposte".

E per far sentire i clienti parte integrante del progetto avete pensato a diverse iniziative celebrative dei settant’anni di attività.

"Da poco è terminato un torneo di padel e, soprattutto, lo scorso 29 ottobre abbiamo proposto una passeggiata dal nostro negozio al santuario di Santa Maria a Piè di Chienti, che ha coinvolto non solo i clienti, ma anche la cittadinanza e le autorità locali. La “Camminata in Style” è l’ultimo segno tangibile che il brand non dimentica le proprie radici, ma anzi valorizza le bellezze del nostro territorio e sottolinea la necessità di camminare insieme per mantenere e custodire i nostri tesori".

Stefano Cesetti