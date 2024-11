Dai frati cappuccini raccolti 15mila euro per Jacopo

"Cari fratelli e sorelle, siamo fieri di comunicarvi che grazie al vostro sostegno contribuiremo alla raccolta fondi per Jacopo con ben 15.580 euro". Padre Francesco, con i tanti volontari della "cucina del convento" dei frati cappuccini di Recanati, è giustamente orgoglioso del risultato ottenuto con il pranzo solidale "Per continuare a vivere una vita più normale" organizzato domenica scorsa per aiutare la famiglia di Jacopo Galassi a sostenere la costosa e delicata operazione chirurgica, a cui il ragazzo si sottoporrà lunedì prossimo. Come si ricorderà Jacopo, oggi ventenne, da quando aveva 15 anni soffre di una grave scoliosi che gli crea non poche sofferenze. L’unica possibilità per lui è sottoporsi a un intervento innovativo all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, intervento che, però, ha un costo troppo elevato per la sua famiglia, ben 62mila euro. All’appello pubblicato dal giovane sui social in città sono stati molti a rispondere, da privati cittadini ad associazioni sportive e culturali a quelle di volontariato, come appunto le Missioni estere con i frati e i volontari. "Vi ringraziamo infinitamente per la vostra presenza e il vostro sostegno – conclude il suo annuncio padre Francesco –. Che Dio vi benedica e vi doni sempre spirito di fratellanza, in modo da essere sempre pronti a tendere la mano a un qualsiasi fratello in difficoltà".