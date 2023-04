Dai gonfiabili al giro sui pony: festa di primavera al Cinciallegra

Domenica torna l’appuntamento di primavera alla Cinciallegra, l’intera giornata sarà dedicata a famiglie e bambini. E’ il benvenuto alla bella stagione, un tuffo nella natura, una giornata di vita piena con giochi, degustazioni e pic nic nel verde del parco. Immancabili le nuove proposte del ristorante. Griglie accese no stop per la Grigliata Pazza Spring. Sarà un’iniziativa en plein air per tutte le età, in particolare per i bambini che potranno scatenarsi con giochi, e gonfiabili. Ci sarà l’apertura straordinaria dell’osservatorio astronomico e quella del centro cinofilo "Qua La Zampa" con uno stand dedicato all’alimentazione e alla cura, per l’organizzazione dell’"Agrizoo" e degli "Amici di Noah" e con la partecipazione di "Cavalli delle Fonti", con i suoi pony. L’osservazione del cielo sarà guidata dall’associazione Astrofili Alpha Gemini: al mattino saranno osservate le macchie del sole, il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta dello spazio con proiezione di materiale multimediale. Al tramonto, telescopi puntati su Venere e la volta celeste. Girare in groppa ai pony di "Cavalli delle Fonti" non servirà solo per una passeggiata assistita da amazzoni, esperti cavalieri ed istruttori della Scuola di equitazione ma anche per spiegare i segreti di uno sport affascinante, dove il binomio uomo-animale giocherà un ruolo fondamentale. Stesso tema del rapporto uomo-animale sarà trattato dalle educatrici del Centro cinofilo Qua la Zampad I (dalle 9.30 alle 11.30). Nel pomeriggio (15.30-18.30) saranno a disposizione gli educatori cinofili professionisti Apnec per rispondere a curiosità e parlare di cinofilia. Per le consulenze e le valutazioni gratuite è possibile prenotare uno slot pomeridiano, contattando Elisa del Centro "Qua la Zampa" (3932163987). Di alimentazione e benessere dei cani, parleranno, negli stand di "Amici di Noah", Paola e Daniele. Giampaolo Boschi (Agrizoo), oltre alla vasta gamma di prodotti e consulenza nel settore alimentazione animale, presenterà nuovi servizi di cura e toilettatura del cane. Info 0733.892044 www.cinciallegra.com.

Giuliano Forani