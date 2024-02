Dai libri ai corsi di musica e poesia. A battesimo la sede di "Riunite arti"

Inaugurata Macerata la sede di Riunite arti, associazione di promozione sociale che si occupa della diffusione di arte e letteratura sul territorio. I locali sono stati concessi dal presidente del Caf delle Acli, Enrico Marcolini, in viale Trieste 7a. La presidente Irene Diprè, durante l’inaugurazione, si è rivolta ai soci, ad oggi una trentina, spiegando le intenzioni dell’associazione: "Ci troveremo qui per corsi di arti visive, di musica, poesia – ha spiegato –, per tutte le età, visti anche i nostri validi collaboratori. Ci sono Filippo Davoli e Guido Garufi che possono occuparsi di poesia e filosofia. Ma c’è molto altro".

"Avremo musica – prosegue –. Fra pochi giorni dovrebbero arrivare in sede degli strumenti musicali come pianoforte e percussioni – spiega la presidente –, Questa poi è una biblioteca, oltre che un luogo di incontro. I libri sugli scaffali sono stati donati, per quello che riguarda discipline come arte e religione, dal professor Paolo Matcovich. Tra gli altri volumi, donati dai soci, ci sono quelli di Simona Anderlini, una bravissima artista che ha donato anche dei quadri. Apollonia Benassi farà corsi di fotografia, anche per bambini. Alcuni soci dell’associazione poi hanno messo libri per sezioni come poesia, estetica, ambiente, territorio. Ci saranno iniziative di dizione, recitazione, riciclo creativo e artigianato artistico. Il nostro scopo, come esplicitato dal nostro nome, è riunire le arti, organizzando corsi che siano adatti a tutte le fasce d’età".

L’associazione sta intanto strutturando un orario in cui la biblioteca sarà aperta. Si tratta di un ambiente di studio, di sereno apprendimento e di ristoro. Si potrà andare per prendere un caffè fra letture, carte e giochi da tavolo. Irene Diprè è affiancata dal vice presidente Danilo Onori e dal segretario Gianluca Longhi. L’associazione – spiega Irene Diprè da presidente dell’associazione e da artista in proprio – "si sta aprendo varie collaborazioni per corsi di lingue e formazione. L’unione fa la forza. Io stessa ho messo delle mie tele qui, a disposizione, e donato miei libri".

Lorenzo Fava