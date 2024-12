Dai medici agli infermieri. Oltre quaranta assunzioni

Oltre quaranta assunzioni a tempo indeterminato, sei a tempo determinato e contratti di collaborazione. L’Ast di Macerata cerca di coprire i vuoti negli organici e di potenziare i reparti, alle prese con una crescente "domanda di salute" per soddisfare la quale servirebbero più risorse: da tempo, infatti, la sanità è alle prese con gravi carenze di organico in diversi reparti nei vari ospedali. Effettuato il concorso pubblico, sono stati assunti tre dirigenti medici di cardiologia (i primi tre della graduatoria, composta da venti idonei). È stata anche decisa l’assunzione di tre dirigenti medici di radiodiagnostica, con una procedura un po’ più complessa. Trattandosi di specializzandi, infatti, inizialmente il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato, ma sarà poi trasformato a tempo indeterminato, una volta che avranno conseguito il titolo di specializzazione.

Sono sempre tre i medici ai quali, avendo manifestato il loro interesse, sarà proposto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per fornire supporto clinico assistenziale alle equipe mediche delle Unità operative di medicina d’emergenza – urgenza (in particolare i pronto soccorso), in cronica carenza di personale (a gennaio sarà espletato il concorso per assumere sei medici a tempo indeterminato). Per loro è previsto un impegno orario massimo di otto ore settimanali, per un corrispettivo che ammonta a 40 euro l’ora. Saranno anche assunti, a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria del concorso svolto in forma aggregata, diciotto infermieri. Prevista da parte dell’Ast anche l’assunzione, sempre a tempo indeterminato, di dieci operatori socio sanitari, di quattro coadiutori amministrativi, di due dirigenti veterinari di sanità animale e di un accalappiacani. Saranno invece assunti a tempo determinato, nelle more della copertura a tempo indeterminato dei medesimi posti, per un massimo di dodici mesi (salvo proroghe), sei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Si tratta di uno sforzo importante, ma i vuoti da coprire sono molti di più, anche in relazione al fatto che non è così facile trovare i medici necessari, talvolta anche quando si ricorre agli specializzandi. Intanto la direzione dell’Ast 3 di Macerata ha proceduto al rinnovo degli incarichi di alcuni primari in provincia: Maria Rita Mazzoccanti manterrà la guida della organizzazione dei servizi sanitari di base, cure anziani e Hospice di Macerata fino al 30 aprile 2029. Stefano Nassini continuerà a dirigere la Psichiatria ospedaliero – territoriale fino al 31 agosto 2028, mentre Giovanni Pierandrei guiderà la Medicina interna dell’ospedale di San Severino fino al 30 aprile 2028.